新竹動物園週一特別日推「樂樂號」　為行動不便提供免費遊園導覽

▲新竹市動物園在週一特別日推「樂樂號」，為行動不便者提供免費遊園導覽。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市立動物園2019年12月重新開幕後，已累積約129萬入園人次，22日園方再宣布，將於9月起第一及第三周的星期一設定「特別開園日」，推出預約制的「樂樂號」愛心專車為行動不便者打造專屬遊園與導覽服務。市長林智堅、園長楊礎遠及行銷大使樂樂也一起開箱樂樂號，從一號門服務中心附近上車，經過全區無障礙坡道來到二號門，邀請市民多加利用。

林智堅市長表示，園區不只友善動物、也體貼有需求的民眾，特別將日製電動高爾夫球車重新烤漆，以園內明星動物河馬樂樂的外型打造，因此有了「樂樂號」這個可愛的名字。為避免影響其他民眾遊園、顧及大小朋友安全，未來將利用星期一園區休園期間推出專屬服務，開放行動較為不便的朋友無償租借，讓他們能避開擁擠人潮，輕鬆自在地造訪，體驗動物園的無障礙友善環境。

▲「樂樂號」活動時間是9月起每月的第一周及第三周星期一，早上10點及下午2點，每梯次兩台專車、共8個名額，並且全程免費。

楊礎遠園長表示，樂樂號將搭配動物園同仁隨行，不僅負責駕駛，也親自導覽園區環境及介紹動物，將從近一號門的服務中心起，沿途行經猛獸區、可愛動物區、猴島區、河馬樂樂的家、大紅鶴、最後到有悠久歷史的2號大象門，最後沿原路回到服務中心。

動物園說明「樂樂號」租借辦法，活動時間是9月起每月的第一周及第三周星期一，早上10點及下午2點，每梯次兩台專車、共8個名額，並且全程免費。遊園時間40分鐘至1小時，鄰近一號門的服務中心上下車，由園方司機擔任導覽人員，請行動不便者於2周前預約，並評估自身狀況是否適合搭乘。歡迎有需要的民眾，洽詢新竹市立動物園（03-5222194）或經由「新竹市立動物園 Hsinchu Zoo」臉書粉絲專頁聯絡。

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