獨／恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

記者陳凱力、陳雕文／新竹報導

新竹地區2日晚間，有一名男子騎著機車載女性友人在頭前溪橋上蛇行，隨後在停等紅燈時，竟拿出開山刀走入車陣張望，似乎在尋找目標但沒找到；男子瘋狂的行徑嚇壞路人，雖未引發其他衝突，但仍遭民眾提供畫面向警方檢舉。

▲這名年輕男子載著女性友人，一路從頭前溪橋往竹北方向追逐，停等紅燈時竟拿出開山砍刀嚇壞附近騎士。（圖／臉書《交通會客室》授權使用，下同）



2日晚間，位於新竹頭前溪橋往竹北方向的機車車道上，一對男女騎著機車疑似在追逐什麼目標，車輛行經頭前溪與興隆路紅燈處，男子竟停下機車，氣沖沖地拿出一把疑似開山刀的凶器走入車陣中，目光還不斷來回巡視，像是要尋找什麼，後座的女乘客急忙追下車疑似制止男子，後來男子似乎失去目標，再次帶著開山刀折返，引起周遭騎士們側目。

▲男子拿著刀不斷在車陣中搜尋，女乘客（白色安全帽者）急著追下車去制止他。

影片中這名男子年約20多歲，從機車上拿出事先準備好、長約45公分的開山刀走下車陣中，雖然並未發生喋血暴力事件，但他來勢洶洶，也嚇壞附近用路人，有熱心網友隨後就將畫面提供給警方檢舉。

新竹縣竹北分局證實接獲檢舉，經過監視器畫面已鎖定車籍資料、騎士身分，唯男子非本地人，目前已傳喚通知到案說明，預計後續將依社維法方向偵辦。

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