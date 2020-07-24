　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2020國家卓越建設獎出爐　台中市奪公共工程規劃、貢獻10大獎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台中市政府在2020國家卓越建設獎中，奪下10項。圖／台中市政府提供）

▲▼台中市政府在2020國家卓越建設獎中，奪下10項，由秘書長黃崇典（右2）受獎。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020國家卓越建設獎23日晚間舉行頒獎典禮，台中市政府建設局等5個局處的公共工程摘下2項卓越、5項金質和2項優質的獎項，其中市府秘書長黃崇典更是全台「國土建設特別貢獻獎」3名得主之一，黃表示，市府將持續精進公共工程興建及規劃，努力爭取更高榮譽，朝全球卓越建設獎邁進。

▲台中市政府在2020國家卓越建設獎中，奪下10項。圖／台中市政府提供）

建設局的潭子國民運動中心工程，建築符合綠建築鑽石級、智慧建築合格級場館；都發局的中台灣電影中心，造型流線優美與地景融合，屋頂綠平台延續水湳中央公園景觀，2項工程都榮獲最佳規劃設計類「卓越獎」，預計年底完工。

建設局的南區長春國民運動中心興建工程，完工後將展開綠川水環境改善工程，活化長春公園整體景觀，榮獲最佳規劃設計類「金質獎」；自由車場整建計畫統包工程，是全國唯一獲國際UCI二級認證殊榮的專業競賽場地，更是國內唯一國際標準木質賽道，榮獲最佳施工品質類「金質獎」。

交通局的豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程，建物整體以灰黑色搭配淺色的玻璃欄杆，及雨遮綠化植栽和金屬格柵，豐富立面的層次與質感，兼顧機能及周邊環境視覺的融合，獲最佳規劃設計類「金質獎」。

教育局的南陽國小仁愛、信義樓拆除重建及廍子國小新設學校工程，獲最佳規劃設計類獲「金質獎」，東海國小第二期校舍新建工程則獲「優質獎」。

地政局的第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建工程，獲最佳環境文化類「優質獎」，工程將舊南屯溪河畔老樹、土地公廟、麻園頭溪旁豐安福德廟以不同方式呈現，創造在地文化特色。

國家卓越建設獎由中華民國不動產協進會舉辦，為國內建設最高榮譽獎，得獎者將具資格推薦「全球卓越建設獎」，該獎主要在發掘公私部門優秀的建設作品，將台灣具文化代表性的建築發揚光大，其中更設有「國土建設特別貢獻獎」，推選在建築及環境規劃設計、創意表現傑出者，作為業界楷模。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►活化票券!東森幣加碼1.5倍

ET快訊
北市驚爆殘虐命案！5煞強押22歲男　他「十指發黑」陳屍瑤山宮
討論度超高10大泡麵！　好市多「浮誇新品」奪第一
健保署宣佈：即起「廢止」8大類差額醫材自費上限
全台最美夜市在這　走進來彷彿到日本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

私菸案未糾正總統府　國民黨批監院變紙糊：蔡英文成獨裁怪獸

李眉蓁論文燒到「代寫市場」　管碧玲批教育部執法消極「7年只查3件」

綠營縣市首長兼黨內要職　鄭文燦：民進黨本來就「以黨輔政」

2020國家卓越建設獎出爐　台中市奪公共工程規劃、貢獻10大獎

呼應美國務卿蓬佩奧　外交部：感謝美國政府不斷為台灣仗義執言

柯文哲拼黨員大會出席率拍片喊話「我們需要你」　民眾黨：線上報名送馬克杯

洪孟楷揪出三倍券比消費券多花2.9億：蔡政府把全民當凱子？

李眉蓁被爆論文96％抄襲　中山大學第一次審定背書：與這2人高度相似

遭國民黨點名反咬「學位大問題」　郭國文批轉移焦點：已委由律師提告

李眉蓁論文風暴成破口　民眾黨猛攻要讓國民黨「結構崩盤」

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

私菸案未糾正總統府　國民黨批監院變紙糊：蔡英文成獨裁怪獸

李眉蓁論文燒到「代寫市場」　管碧玲批教育部執法消極「7年只查3件」

綠營縣市首長兼黨內要職　鄭文燦：民進黨本來就「以黨輔政」

2020國家卓越建設獎出爐　台中市奪公共工程規劃、貢獻10大獎

呼應美國務卿蓬佩奧　外交部：感謝美國政府不斷為台灣仗義執言

柯文哲拼黨員大會出席率拍片喊話「我們需要你」　民眾黨：線上報名送馬克杯

洪孟楷揪出三倍券比消費券多花2.9億：蔡政府把全民當凱子？

李眉蓁被爆論文96％抄襲　中山大學第一次審定背書：與這2人高度相似

遭國民黨點名反咬「學位大問題」　郭國文批轉移焦點：已委由律師提告

李眉蓁論文風暴成破口　民眾黨猛攻要讓國民黨「結構崩盤」

我是護士！年輕女施CPR徒手救回「70多歲斷氣翁」　帥氣離場不求回報

3歲娃趁主子「不醒貓事」幫穿粉紅鞋　牠醒來反應笑翻網

柯震東當YouTuber了 　揪蔡昌憲貢寮浮潛…一下海GG「要回東區」

中職／張進德2.5年約加盟富邦　合約總值1226萬、背號69號

今年膽子大明年請婚假！網紅親授初約十大招

嬰靈纏身要到「摩鐵開房除魔」　胸背畫符5度性侵女同事...渣男下場曝

傳奇球星沃錫稱哈登、柯瑞碰不得　「對他們呼吸就變犯規」

新莊運動公園地下停車場動土　力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求

Panasonic推「男士美體器」　全身除毛一機搞定，直接水洗好輕鬆

負責川普出行專機　美海陸第一直升機中隊被爆確診

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

政治熱門新聞

李眉蓁指導教授身分曝！論文放水有深意

羅文嘉一關鍵籲：民進黨遲早出事

吳佩蓉臉書曝光「踢爆李眉蓁論文抄襲」鐵證

論文案讓韓重新起飛？吳子嘉：這麼做一定選上

李眉蓁被爆論文抄襲　中山大學首次背書：與這2人高度相似

中山大學這碩班「臉書追蹤10萬人↑」就可報考

李眉蓁抄論文！竟是國民黨爆的料

假學位連環爆！國民黨反咬綠營7人「大問題」

共機夜間擾台　國軍2度廣播驅離

涉貪官員曾華崇陳屍橋下　北市府回應

曾華崇老婆上午帶小孩衝建管處找人

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

抄襲苦主雷政儒0表態！「銀行同事」曝近況

李眉蓁「超狂質詢影片」曝！狂捧韓國瑜80秒

更多熱門

相關新聞

台南市長黃偉哲榮獲國土建設特別貢獻獎

台南市長黃偉哲榮獲國土建設特別貢獻獎

2020年國家卓越建設獎出爐，台南市長黃偉哲積極推動延續性重大建設，努力開創新局，贏得評鑑委員肯定，獲得國土建設特別貢獻獎，副總統賴清德23日親自頒獎表揚，黃偉哲從前台南市長手中接下獎項，意義非凡備感殊榮。

龜吼市集景觀改善工程　獲國家卓越建設獎

龜吼市集景觀改善工程　獲國家卓越建設獎

基隆市政府再奪國家卓越建設大獎

基隆市政府再奪國家卓越建設大獎

隆恩圳獲金質獎殊榮肯定

隆恩圳獲金質獎殊榮肯定

桃市新建工程　獲國家卓越建設獎

桃市新建工程　獲國家卓越建設獎

關鍵字：

國家卓越建設獎黃崇典

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

IU身材怎維持？吃播影片討論爆掉

專家曝「富人從不買彩券」3理由

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面