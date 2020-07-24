2020國家卓越建設獎出爐　台中市奪公共工程規劃、貢獻10大獎

▲▼台中市政府在2020國家卓越建設獎中，奪下10項，由秘書長黃崇典（右2）受獎。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020國家卓越建設獎23日晚間舉行頒獎典禮，台中市政府建設局等5個局處的公共工程摘下2項卓越、5項金質和2項優質的獎項，其中市府秘書長黃崇典更是全台「國土建設特別貢獻獎」3名得主之一，黃表示，市府將持續精進公共工程興建及規劃，努力爭取更高榮譽，朝全球卓越建設獎邁進。

建設局的潭子國民運動中心工程，建築符合綠建築鑽石級、智慧建築合格級場館；都發局的中台灣電影中心，造型流線優美與地景融合，屋頂綠平台延續水湳中央公園景觀，2項工程都榮獲最佳規劃設計類「卓越獎」，預計年底完工。

建設局的南區長春國民運動中心興建工程，完工後將展開綠川水環境改善工程，活化長春公園整體景觀，榮獲最佳規劃設計類「金質獎」；自由車場整建計畫統包工程，是全國唯一獲國際UCI二級認證殊榮的專業競賽場地，更是國內唯一國際標準木質賽道，榮獲最佳施工品質類「金質獎」。

交通局的豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程，建物整體以灰黑色搭配淺色的玻璃欄杆，及雨遮綠化植栽和金屬格柵，豐富立面的層次與質感，兼顧機能及周邊環境視覺的融合，獲最佳規劃設計類「金質獎」。

教育局的南陽國小仁愛、信義樓拆除重建及廍子國小新設學校工程，獲最佳規劃設計類獲「金質獎」，東海國小第二期校舍新建工程則獲「優質獎」。

地政局的第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建工程，獲最佳環境文化類「優質獎」，工程將舊南屯溪河畔老樹、土地公廟、麻園頭溪旁豐安福德廟以不同方式呈現，創造在地文化特色。

國家卓越建設獎由中華民國不動產協進會舉辦，為國內建設最高榮譽獎，得獎者將具資格推薦「全球卓越建設獎」，該獎主要在發掘公私部門優秀的建設作品，將台灣具文化代表性的建築發揚光大，其中更設有「國土建設特別貢獻獎」，推選在建築及環境規劃設計、創意表現傑出者，作為業界楷模。

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