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新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒　相驗無傷將解剖：3萬交保

▲新竹2歲男童遭母親悶死。（圖／讀者提供） 。

▲新竹2歲男童遭母親悶死。（圖／讀者提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（8日）中午，一名罹患憂鬱症的母親疑似因為不耐兒子吵鬧、打擾午睡，失手悶死不到2歲的兒子，檢察官經相驗，初步判定男童外觀無傷勢，預計排定下周一解剖釐清死因，而男童的外籍母親已諭知3萬元交保。

男童的阿公說，早上10點多還有看到孫子在家中活蹦亂跳，接近中午時在進房間就看到孩子已經沒了呼吸心跳，緊急打119前往急救，不過男童送醫後仍回天乏術。

據了解，30多歲育有2子的印尼籍母親來台約5、6年，平時在家照顧孩子，不過自從生下老二後就罹患產後憂鬱至今，雖有就醫服藥，但情緒低落情況皆未獲得良好控制，她坦承因為孩子吵鬧，才用塑膠袋套住孩子要他「閉嘴」並摀口；男童母親在警局情緒尚可，有問有答，至於有無殺人犯意等疑問，仍待警方調查釐清。

檢察官隨後進行相驗，初步判定男童身上無外傷，已排定下周解剖釐清細節，另複訊後，認定男童母涉殺人罪嫌，但考量她家庭經濟狀況不佳，且案發時精神狀況極不穩定、偵訊時態度配合，雖涉殺人重罪，但無串證逃亡之虞，因此諭令3萬元交保。

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