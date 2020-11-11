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關埔國小校舍美不勝收　奪2020台灣建築獎首獎

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▲關埔國小校舍沒有一處「重複的景色」。（圖／新竹市政府提供）

▲關埔國小校舍沒有一處「重複的景色」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市關埔國小拿下2020台灣建築獎首獎，獲國內建築最高榮譽肯定，新竹市政府說，關埔國小是全台少子化浪潮中少見的「新建學校」，校舍沒有一處「重複的景色」，更捨棄圍牆、以小樹林包圍校園，新竹市長林智堅與也邀請民眾「看建築門道」，開箱「首獎校園」的最美五景，包括天井桂竹林、樹網吊床、零距離溜滑梯、流線型教室、跳舞草坪，來獲獎校園別忘造訪五景拍下美照。

「每個角度都可以看到天空的校園！」關埔國小自2018年完成一期校區後，連續3年獲得國內外5項大獎肯定，林智堅市長表示，他上任後，推動「新校園運動」改造校園，關埔國小就是典範學校。

他說，關埔國小校園戶外、室內空間一比一，不再是把孩子關在教室裡，而是鼓勵師生到戶外，為保留學生活動空間，校舍仿丘陵地形，打造高低起伏走廊，「流線型教室」設計更讓校園景觀無重複，校舍中還有「天井桂竹林」，讓學生親近大自然。

另外，樹網吊床、中央跳舞草坪設計，讓學生易於親近自然、觀察生態，大片植栽鼓勵多元觸覺體驗，草坪更成學校孩子律動的最好場地；「零距離溜滑梯」結合校舍建築設置，孩子一下課順著溜滑梯就能到一樓探索自然，與戶外零距離，校園就是孩子的遊戲場。

關埔國小校長陳思玎表示，校園裡沒有任何遊樂設施，學生卻玩得很開心，因為自小一起就有建築課程，教學生如何與空間遊戲，學生下課很忙碌，忙著「創造」遊戲方式，想像各個空間遊戲方式，例如自動把扶手當成單槓玩、以攀爬方式登上走廊小坡、在樹穴裡攀爬繩索等，甚至連集水溝都擠滿學生，他們在此觀察生態。學生在遊戲中，不斷動腦，更在友善環境校園裡，與大自然親近。

關埔國小獲得國內建築物最高榮譽，2020台灣建築獎評審團主席曾成德說，關埔國小打破傳統學校規劃，很多創意、貼近人的設計，激發學生好奇心，更以大片綠地，友善周邊環境。新竹市是入圍最多單位，總計有3個獎項，顯示新竹市政府在公共工程上的用心與努力

新竹市立動物園也獲2020台灣建築獎佳作，市府表示，新竹市立動物園由知名建築師邱文傑規劃設計，以開放空間、友善動物、保存歷史區域與珍貴老樹、塑造生命教育場域為理念打造，園內保留大鳥籠、大象門、噴水池等舊設施，復古風情搭配曲線建築、竹圍籬等，讓遊客來看動物也能看建築。

園區內包括河馬樂樂的家、兩隻老虎、猴島等最受歡迎動物，都可透過無柵欄、玻璃窗零距離看見動物，日治時期的西式風情大鳥籠，也變身成攀爬繩網、沙坑，成為兒童放電的探索樂園，讓動物園兼具生命教育、娛樂休憩功能。

新竹市政府表示，感謝評審團與主辦單位對新竹市公共建設的肯定，今年(2020)相繼獲得景觀大賞、卓越建設獎、Good Design Award等獎項肯定，感謝市府圖對、建築師及施工單位的努力，透過公共建設，讓城市景觀變得更好，創造更好得生活環境，未來市政建設，將繼續努力爭取更多資源，讓市民擁有更幸福的生活環境。

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