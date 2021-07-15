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北漂司機苦等紓困金1個月　傻問公司入帳沒…3天後竟遭裁員

▲北漂司機1.5個月等嘸紓困金　傻問公司入賬沒…3天後竟遭裁員。（圖／記者陳凱力攝）
▲從高雄北漂新竹打拼的朱先生，因為等不到紓困金向公司詢問，沒想到3日後竟遭解雇。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名從高雄北漂新竹當起長照接送司機的朱姓男子，因準備申請紓困時發現已被公司送件申請，等了1個多月都等不到紓困金入帳，詢問公司後獲得「紓困金是給公司不是給司機」的答覆，更在3天後被以縮編為由解雇，求助無門的朱先生，轉向民代、縣府及媒體求助。

高雄一名57歲的朱姓男子，北漂到新竹打工，一年多前加入承攬竹縣府長照接送的生通公司當起長照司機。5月遇上疫情打擊，開始減班、減薪，一個月2萬7的薪水，減到剩下2萬1，生活差點過不下去。因生活難過，朱男想申請政府紓困4.0，6月間透過同事上網查詢，才知道公司已經幫他申請並通過審核，同時撥款到公司。

朱男從6月中開始等著紓困金與薪水撥下支付生計，直到7月5日他查詢戶頭，發現依然是減薪後的薪資，6日向公司詢問，竟得到「紓困金是給公司不是給司機」的答覆。朱男不死心，致電監理所得知，該筆紓困金應是監理所撥入公司後，由公司轉撥給員工，使用對象確實為司機(員工)，而非公司。

▲北漂司機1.5個月等嘸紓困金　傻問公司入賬沒…3天後竟遭裁員。（圖／記者陳凱力攝）

▲6月中，朱先生請朋友幫忙上網查詢，發現自己已經通過交通部的紓困審核，且款項已匯至公司帳戶。（圖／朱先生提供）

沒想到朱男詢問後不僅沒拿回屬於自己的3萬元紓困金，還在9日當天被生通公司臨時通知，「因疫情衝擊，公司縮編，需裁撤朱男」，朱男無預警收到裁員通知，紓困金沒了，連被裁員後應該拿的資遣費都沒拿到，就這樣兩手空空失業了。

朱男向地方民代、縣府單位求助，未料因生通公司登記為台北市、工作發生地為新竹縣，以及朱男的戶籍在高雄市，竟讓朱男在台北、新竹、高雄三處間一度成為人球，求助無門。朱男不死心，同時轉向媒體求助。

▲北漂司機1.5個月等嘸紓困金　傻問公司入賬沒…3天後竟遭裁員。（圖／記者陳凱力攝）

▲縣議員痛批生通公司的做法差勁，事件爆發後才決定匯款給員工。

朱男說，9日被裁員後，公司並未與他說明紓困金、資遣費等相關權益，因為他曾向戶籍所在的高雄市監理所詢問，所以當生通於12日將紓困金返還監理所時，他也收到監理所通知「紓困金被退回來了」。

朱男急得如熱鍋上的螞蟻，擔心被退回的紓困金一去不復返，而自己已遭解雇，無法再次以司機身分送件申請，只好在13日天日專程南下高雄，前往高雄監理所詢問紓困一事。

朱男說，很感謝高雄監理所的人員聽到他的遭遇，願意接受他的申訴，13日當天他也帶齊了資料，重新送件申訴，14日查詢時，網路系統也顯示審核中，15日當日的申請狀態則顯示「已匯出」。

高雄市監理所表示，由於生通公司的登記地為台北市，按往常，此案因歸屬公司登記地的監理所執行，只因本次的紓困4.0中有啟用線上申請的選項，案件才因此由系統自動分發到駕駛人戶籍地，朱先生因此竹高兩地奔波，並非常態作業方式。高監所也說明，所內已受理朱先生的申訴，並確認完資格與相關後，於15日核發撥款，按照流程，應該會在下周一收到紓困金款項。

▲北漂司機1.5個月等嘸紓困金　傻問公司入賬沒…3天後竟遭裁員。（圖／記者陳凱力攝）

▲事件曝光後，朱先生在14日晚間突然收到網路銀行通知，有一筆5萬1的款項由生通匯入。

《ETtoday新聞雲》記者於14日向新竹縣社會處、勞工處了解；經社會處調查，縣內交通接送單位資格屬租賃車代僱駕駛，8家單位有6家符合申請資格，其中5家提出申請、1家暫不申請、2家屬社會福利團體不符其申請資格， 故未申請。其中有申請的5家中，除了生通公司外，其餘皆已將紓困款項撥給駕駛人員。

▲北漂司機1.5個月等嘸紓困金　傻問公司入賬沒…3天後竟遭裁員。（圖／記者陳凱力攝）

▲朱男說，14日晚上，生通在公司的內部line群發了公告，告知紓困金匯在8月5日發給司機。

勞工處則表示，收到朱男的陳情，除了受理申訴外，也將派員協助調解、勞解，協助朱男爭取該屬於他的勞工權益。

記者同日再向生通股份公司致電詢問，該公司陳經理表示，受到疫情強烈衝擊，業務萎縮將近70%，因而有縮減人力、裁員的政策，而交通部總局的紓困部分，是因為縮減、資遣，才於7月12日將朱先生的紓困金退回高雄市監理所。至於為什麼6月監理所已經撥款，而生通到7月5日都尚未撥付給員工，陳經理也說明，「撥付的過程中，監理所也要跟我們公司做審核與查證」，所以錢是陸續撥款，並非一次撥款。

▲北漂司機1.5個月等嘸紓困金　傻問公司入賬沒…3天後竟遭裁員。（圖／記者陳凱力攝）

▲15日再度查詢，朱先生的紓困申訴已經完成受理並審核通過，預計下周一可匯入他的指定銀行帳戶。

記者向生通查詢監理所撥款時間，陳經理則表示細節並非他的業務範圍，他無法說明，至於「為何尚未撥付給司機」的部分，則回答，因申請過程中，有的司機資格不符，有的則是資料不齊，為了不讓司機心生不滿，質疑「為何有人可以紓困，而有人沒收到錢」，所以公司才會統一等到款項都查核後，進行一次撥付。

14日晚間，生通也同時在內部群組發出緊急通知，宣布「…公司因疫情嚴峻造成服務量能，僅剩正常水平30%。但對於本次交通部紓困金，經長照部爭取後，公司也願轉發給司機同仁。但因為造册、資格審查 及撥款時間不一。所以公司彙整後預定在 8/5 撥出。」而朱先生，也於當晚無預警收到遲來的資遣費。

▲北漂司機1.5個月等嘸紓困金　傻問公司入賬沒…3天後竟遭裁員。（圖／記者陳凱力攝）

▲朱先生說，雖然成功要回紓困金和資遣費讓他感到安慰，感謝社會上許多人的幫助，但是對於詢問紓困後被資遣一事仍覺得不平。

收到應得的紓困金與資遣費朱先生說，要趕快處裡生活上的困難，但是仍不滿自己詢問紓困金就遭無故解雇，失去經濟來源。

新竹縣議員邱振瑋也痛批生通的作法太惡劣，他說生通14日在公司內部公告「…但對於本次交通部紓困金，經長照部爭取後，公司也願轉發給司機同仁…」的「也願轉發」根本就是種施捨，紓困金原本就是給員工的，怎麼可以保留在公司、留在公司運用，希望生通應該說明白。至於「但因為造册、資格審查 及撥款時間不一，所以公司彙整後預定在 8/5 撥出。」的說法，也是因為事件爆發後，生通才願意撥款，這是種多麼可惡的行徑，生通在台灣各地都有承包業務，有不少事業群，卻在紓困金中出現這種爭議，相關單位因該要更審慎的調查，還給基層辛苦勞工一個公道。

北漂朱先生紓困事件陳情時序：

6月15日，生通股份有限公司線上申請朱男的紓困項目，並由高監所於當日通過審查。

6月17日，高監所撥款紓困金3萬元入帳生通公司帳戶。

6月22日，網站系統回饋為成功。同時朱男於6月中上網得知自己紓困送件審核通過，並已撥款。

7月5日，朱男查詢帳戶並未發現有紓困款項。

7月6日，朱男向生通詢問，獲得「紓困金是發給公司並非司機」的答覆。

7月8日，朱男向民代陳情，陳情案件同時轉送新竹縣府勞工處、交旅處等單位。

7月9日，朱男遭生通以「縮編」為由解雇。

7月12日，高監所通知朱男，紓困金已被生通退回高監所。

7月13日，朱男攜件親自前往高雄監理所陳情、申訴，並獲得受理。

7月14日，記者去電詢問生通公司、生通公司於內部群組公告，同日晚間朱男帳戶收到資遣費。

7月15日，高監所表示，朱男的審核資料已通過，3萬元紓困金完成撥款申請，預計下周一可入朱先生的個人帳戶。

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