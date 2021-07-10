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9歲童發臭渾身傷遭安置父拒領回　車禍亡生母揭真相嬤悲：不如狗

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者陳凱力攝）

▲林女拿著一疊資料與照片，述說女兒淒苦悲慘的一生。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力、吳奕靖／綜合報導

新竹一名非婚生女童玥玥，因為父母感情破裂，被迫離開成長的外婆家，在7歲那年前往高雄與生父同住，卻又遭生父與繼母不當對待而被安置，女童運途多舛，在寄養期間與寄養媽媽騎機車外出，竟遭垃圾車撞死。因女童死後一筆200萬的強制險，再度讓生父、生母對簿公堂，媽媽痛罵男方凌虐女兒，只生不養，沒有資格分強制險，而生父也大聲喊冤，堅稱當初是孩子是自己跌倒受傷，「要告就來告」。

27歲的林女指控童男，2019年多次毆打凌虐女兒，害得女兒被社工帶去寄養家庭安置，才會發生車禍，無辜慘死；林女說，孩子生前遭受凌虐，之後被帶去安置時童男也不理會，拒絕將女兒帶回扶養，連女兒死後都不願看一眼，後事全是外婆家一手包辦，卻可以依規定平分200萬強制險，認為女兒死得極其冤枉，因此向高雄地檢遞狀控告童姓生父涉傷害兒童罪並附帶民事求償300萬。

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者陳凱力攝）

▲玥玥的外婆拿出一疊本票，指責童男軟爛不養家，沒有盡到做父親的責任，卻在女兒死後還要來分強制險，直呼世界何其不公。

林女說，17歲那年在網路上認識30多歲的童男與他相戀、同居，後來懷孕，與家人討論決定把孩子生下來，不過因為家人一直反對她與童男結婚，所以兩人一直處於無婚姻狀態。

林女說，童男在她生產後一起住進娘家，從此展開軟爛寄生，靠著娘家供吃供住，而童男不僅不負擔女兒的生活與教養，還三不五時叫她幫忙買菸、出修車錢，自己不好好工作賺錢，女兒都是靠著娘家的幫忙一點一滴拉拔長大，娘家為了供養外孫女、林女與童男3人，陸續向親友借了140萬。

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 林女拿出玥玥生前驗傷的照片，只見小女童臉頰大片腫脹、眼眶如碗口大黑青，非常駭人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者陳凱力翻攝）

林女因為童男多次與異性搞曖昧，兩人爭吵不斷，加上被童家暴3次後，決心與他「切」。只是童男卻狠心不要小孩，林女的家人才妥協，同意扶養孫女，但要求童男幫忙分攤其中40萬的債務，並在兩人談判分手當日，要求童男簽下40萬本票，而童男則在談判隔天消失離開。

因林女要工作還債，才在2017年找上童男，要求生父負擔責任照顧女兒玥玥2年，讓她專心工作還錢，同年10月將6歲大的女兒玥玥送回高雄，交由童男及其女友領養照料。

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼罹患小耳症的女童命運多舛，生父生母感情不睦，無法給她完整的家，遭繼母凌虐後，好不容易在安置家庭獲得短暫幸福，又被垃圾車輾斃，在人世間匆匆路過9年，苦難比幸福多。

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者陳凱力翻攝）

玥玥到高雄後，林女偶爾會和她通電話，不過她說，每次講沒幾分鐘女兒就被帶走，不然就是諸多藉口婉拒她和女兒通電話，質疑童男不想讓她們母女接觸，後來也因童男拒絕她打電話來，才與女兒斷了聯絡。

2020年7月間，林女在上班時收到一通簡訊，上面寫著「玥玥出了車禍在急救」，後續又傳來「玥玥急救無效已經在往生室」的內容，林女連繫確認消息，連夜與家人從新竹緊急南下高雄，只見9歲的玥玥躺在冰冷的往生室，林女與娘家人獨自處理玥玥的後事，期間童男都未曾出現，直到後來保險公司通知有一筆200萬的強制險，依法生父生母可各領100萬後，童、林為此再次撕破臉。

林女表示，她帶著本票向保險公司要求，希望童男能先還清40萬本票部分遭到拒絕，因此循線不斷追查，竟追出女兒在高雄期間涉遭生父凌虐通報7次、強制安置後不聞不問、拒絕將女兒帶回扶養等惡劣行徑，林女心寒地說，童男對她無情就算了，連自己的親生女兒也不管不顧，養的時後虐待她，等她死了又要來分錢。

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼媽媽出具公文內容，提及孩子在高雄生父家曾有7次被通報的紀錄，被安置後生父也從未探視，痛罵他太沒狠心。

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者陳凱力攝）

玥玥的外婆說，看到公文資料才知道，2019年2月間，玥玥就遭生父及繼母(與女友已結婚)凌虐，被帶離安置，當時記錄上寫著玥玥經常全身髒兮兮、發臭、瘦得皮包骨，甚至臉上出現大片瘀傷，可見孩子當時的地獄生活，光通報就有7次紀錄，最後一次因為打得太兇狠，驚動了鄰居報警，玥玥才被帶走。

外婆說，她們都不知道孩子在高雄每天過得水深火熱，比狗還不如，直到玥玥被生父拒絕帶回後，社工看玥玥很想媽媽，才透過其他管道終於找到她；社工同樣也問林女能不能帶回孩子，因為當時林女已另組新家庭，加上還有新家庭的孩子，所以和先生討論，等到經濟情況比較穩定後再帶回孩子，沒想到後面就發生不幸。

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼家事庭法官認為，女童的生父對她不聞不問，絲毫未盡養育之責，擔心孩子返家後繼續被不當對待，因此准許社工延長安置。

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者陳凱力攝）

林女說，負責照顧玥玥的A寄養媽媽因為當天有事，臨時拜託另外一位B寄養媽媽幫忙照顧，當時B寄養媽媽騎機車戴玥玥去夜市，聽到玥玥說想吃冰沙，所以機車違停路邊去買冰沙，而玥玥就在此時遭垃圾車從後方追撞，傷重送醫不治。

林小姐回想起玥玥悲慘的一生，心疼不已，因為無法忍受童男的狠心與無情，日前已向高雄地檢按鈴申告，控告童男傷害兒童罪附帶民事賠償300萬，要幫死去的女兒討公道。

面對林女一家人的指控，童男否認駁斥，自己是一個送貨司機，每天回家都累得像狗一樣，睡覺都來不及，根本沒精力打小孩，並反駁玥玥的傷勢是因為在學校玩耍跌倒，否認凌虐，他說曾問玥玥，想跟爸爸還跟媽媽，玥玥回答想回媽媽身邊，只是林女早已另組家庭，玥玥失落，感覺遭到媽媽遺棄、認為媽媽不要她了，還出現說謊、偷東西等行為偏差；對於不養家、軟爛的指責，童男氣憤地說，自己是淨身出戶，賺的錢都給她們了，而林女對他提告一事，也霸氣反擊「要告就來告」。

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林小姐拿出車禍當時的照片，心疼女兒悲慘的一生。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼B寄養媽媽帶著玥玥到夜市買冰沙，沒想到竟遭垃圾車輾斃。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲9歲家暴童安置又遭垃圾車輾斃　生父母為200萬強制險再撕破臉。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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