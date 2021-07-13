北市明開花博「替13.3萬人打疫苗」　預約人數僅佔原規劃6成

▲花博爭艷館大型疫苗接種站啟用前導覽。（圖／記者張榮恩攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前開放65歲以上長者預約施打莫德納疫苗，14、15日首度開放花博爭艷館做大型接種場館。台北市副市長蔡炳坤13日親自到場視察動線，他表示，預計2天幫13萬3000人施打疫苗，預約人數僅佔原先規劃的6成左右。

蔡炳坤13日受訪時提及，這波65歲以上長者接種疫苗，從7月11日至今總共預約12萬5000多人，加上12日還有5000多人進行電話登記，且13日還可以進行預約，所以預估總預約人數為13萬3000人左右，14日預計幫8000多人施打疫苗，15日5000多人並安排部分專案接種，包括市場處、動物園人員等，預計於15日以前施打完畢。

關於動線部分，蔡炳坤說，花博爭艷館有2000坪左右的空間，總共規劃18條動線，每1條動線1小時可排100人，所以一小時18條動線可幫1800人接種疫苗，目前預約人數僅佔原來規劃的6成左右。

台北市立聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌補充，除了開放18條動線外，還有1條是輪椅區，專門照顧行動不方便的民眾，每條動線共配有1名醫師、2名護理師、4名行政人員，以及控場人員，動員聯合醫院7院區共500人支援。