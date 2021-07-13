▲台南37區公所及戶政事務所，設置單一櫃台服務市民辦理公費疫苗意願登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為有效協助市民登記中央疫苗接種系統「公費疫苗預約平台1922」，於7月13日早上9時起在台南市37個區公所及戶政事務所，設置單一櫃檯協助市民辦理疫苗意願登記服務。

台南市長黃偉哲表示，根據目前中央的規劃，之後打疫苗都要先上1922意願登記，中央會以簡訊通知符合資格的民眾，民眾於接獲簡訊通知後，可上網或是持健保卡至衛生所、超商及藥局等實體店面選擇施打的時段及地點，但考量高齡者或沒有行動電話及網路設備的民眾無法登記，為保障市民施打疫苗的權益，37個區公所及戶政事務所同步設置單一櫃檯，受理市民不會登記的、不知道如何登記的…等等都可洽詢公所或戶所，現場皆有工作人員協助市民辦理疫苗意願登記。

民政局長姜淋煌表示，1922預約平台共分兩階段；第一階段是「意願登記」、第二階段則是「預約接種」，倘高齡者或沒有行動電話及網路設備的民眾，可由家人協助上網辦理疫苗意願登記或洽詢各區公所及戶政事務所協助辦理登記。民政局再次呼籲防疫期間非必要不要出入人潮較多的場所，如需至人潮較多的地方，除了戴口罩也要注意維持適當社交距離，並且遵守中央流行疫情指揮中心的規定。

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