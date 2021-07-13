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南韓不能自選疫苗！文在寅敲定2千萬人份莫德納　到貨量僅1.2%

▲▼台日韓接種率比較。（圖／翻攝自「our world in data」網站）

▲台日韓第一劑疫苗接種率比較。（點圖可放大／翻攝自「our world in data」網站）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文13日宣布由台積電創辦人張忠謀出任APEC領袖代表，盼張忠謀能傳達各國公平、迅速取得疫苗的主張。事實上，相較於歐美國家，亞洲目前疫苗覆蓋率皆偏低，根據英國牛津大學網站「Our World in Data」統計，截止7月11日，在第一劑疫苗接種率部分，日本29.73%、南韓30.4%，台灣14.66%

蔡英文13日宣布由台積電創辦人張忠謀出任APEC領袖代表，出席16日加開的「非正式領袖閉門會議」，並交辦他在會中提出兩項主張，其中包括針對新冠肺炎疫苗生產，趕不上各國需求的問題，APEC組織應該就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多努力。

據透露，蔡英文交付給張忠謀在APEC會議上提出關於疫苗議題的主張，主要是關心目前全球疫苗供應不穩定，其實很多國家後續防疫跟經濟的復甦都會受到衝擊，以目前世界各國都在搶疫苗的激爭下，我們算是相對好的狀況，現在供應慢慢穩定。

事實上，相較於歐美國家，亞洲目前疫苗覆蓋率皆偏低，根據英國牛津大學網站「Our World in Data」滾動式的統計，截止7月11日，第一劑疫苗接種率最高的國家為加拿大69.44%、以色列66.22%、義大利59.28%、德國58.02%、美國55.06%；在亞洲國家部分，日本29.73%、南韓30.4%，台灣14.66%。

值得注意的是，南韓近期也引發國際關注，因為當地疫情再度升溫，首爾也再次祭出封城措施，而不管是疫苗到貨率或是疫苗量與預約人數出現大幅落差，都讓總統文在寅成為輿論抨擊的對象。

根據《朝鮮日報》報導，南韓政府去年底曾聲稱，文在寅親自出手和莫德納執行長進行了27分鐘視訊通話後，才確認獲取了2千萬人份莫德納疫苗，並將於今年第2季度到貨。

報導指出，在35.4萬劑（17.7萬人份）莫德納疫苗於9日運抵南韓後，加上上個月進口的11.1萬劑（5.55萬人份），總計也才23.25萬人份，只有南韓政府當初公佈數量的1.2％。

根據南韓官方訊息，民眾無法選擇接種哪個廠牌疫苗，目前正在使用AZ和輝瑞疫苗，這兩種疫苗都需要間隔數週接種兩次；南韓政府還簽署了獲得嬌生公司生產疫苗，並和Moderna和Novavax簽數疫苗合約。

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