支援醫護抗疫　網路電商業者「饅自然」捐贈1.5萬個N95口罩

▲知名網路電商業者「饅自然」捐贈N95口罩給沙鹿光田醫院。（圖／沙鹿光田醫院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

新冠疫情在台肆虐，社會各界紛紛踴躍捐輸資源協助抗疫，知名網路電商「饅自然」創辦人小鄭、阿芯夫妻宣布，將捐贈1.5萬片N95口罩給予中部多家醫療院所，總金額超過100萬元，希望能夠拋磚引玉，讓更多人一起重視並支援第一線醫療人員的防護。

全台進入防疫三級警戒以來，包括政界、藝人都有錢出錢、有力出力，「饅自然」也加入行列，捐贈N95口罩給堅守第一線的醫護人員，並依照醫院需求，每家提供3000片至5000片不等。

▲知名網路電商業者「饅自然」捐贈N95口罩給沙鹿光田醫院。（圖／沙鹿光田醫院提供）

「饅自然」創辦人日前特別至第一站台中沙鹿光田醫院致贈4000片N95口罩，光田醫院張家築副院長特別出面表達感謝，並強調N95口罩能有效保護醫護與病人，但所費不貲，目前的需求量更是增加，因此對於電商業者的具體協助十分感謝。

「饅自然」創辦人小鄭、阿芯表示，自從5月疫情爆發後，第一線醫護人員壓力非常大，因此決定透過捐贈第一線人員N95醫療口罩，能讓第一線的醫療人員感到安心，也感謝他們在疫情期間的幫忙，讓台灣疫情能夠逐漸趨緩。

►使用一整天24HR，電費竟然只要4.2元



►快訊／南投移工「被染Delta駕駛載過」 15接觸者PCR出爐！



►快訊／南投也急轉彎了！可能衍生防疫破口 餐飲改為禁止內用



►快訊／竹籤戳刺虐殺前女友3歲女 無良繼父丟包埋屍一審就逃死



►日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」 今只差31公分滿水滅頂