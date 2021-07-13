打疫苗未到保護期！台北某診所員工確診　感染源不明擴大匡列

▲桃園市衛生局長王文彥說明新增個案是台北市某診所員工，雖曾打過疫苗，但未到保護期，後來還與確診者有接觸而確診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局2天前公布個案15339曾接種過疫苗，但後來依然確診，衛生局長王文彥13日指出，指標性個案為台北市某診所員工，曾於6月中旬接種疫苗，但後來在7月7日出現症狀，計算時間可能疫苗保護期還未到，主因個案曾與確診者有過接觸，目前已針對疫調接觸人員擴大匡列採檢中，感染源仍不清楚，社區零星個案還是有，我們會特別小心。

王文彥13日針對媒體提問新增個案15407，因在7月11日與確診15339個案有接觸，該公司後來要求全員快篩，其感染源是否已釐清？未來評估與分析他是否有可能形成新的傳播鏈？

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王文彥說，15339個案感染源目前還不太清楚，他是台北市某診所員工，該診所請所有員工做快篩，結果是陽性以後再做PCR確認是確診個案。該診所員工都有接受過AZ疫苗，但他有症狀是7月7日，而施打AZ疫苗則是在6月14日，我們算過，疫苗大概還不到有保護時候，也就是施打疫苗以後就感染個案。

王文彥認為，個案感染源並不清楚，但其往後疫調則調查很多，桃園市衛生局從6月23日有症狀開始前的2週，大概所有足跡都查過了，所以他與其接觸人員，大概都有進行隔離或是採檢，他去過的地方，都有通知消毒，還是有少數零星社區感染是不知道感染源，這部分我們還是要特別小心。

此外，部分市民已完成第一劑疫苗接種，但經過幾輪後，已擔心未來是不是有可能第二劑打不到相同的疫苗，這部分請市長幫說明一下，讓民眾安心。

▲桃園市長鄭文燦表示，第二劑疫苗接種中央已有配賦，若不足會向中央爭取，請民眾安心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦表示，打AZ疫苗的民眾包括當時1到3類，也包括4月12日到5月9日這段時間接種民眾，已經到了第8週、第10週或第12週，這部分中央已經宣布間隔以第10週來估算，目前疫苗已經到達，市府目前配賦給各醫療院所，還有將近9000多劑疫苗，可以進行二劑的接種作業，衛生局會要求醫院開設AZ疫苗接種門診，方便大家第二劑接種。

鄭文燦強調，自費接種部分，當時只開放部桃，共有4600多個民眾，總計有大概4682民眾完成自費第一劑，現在可以進行自費的第二劑，中央已配賦桃市衛生局疫苗，這部分疫苗是足夠的。另外包括醫護人員、孕婦與機組員，可接種醫療院所專案安排接種AZ第二劑，我們會檢討整個醫院疫苗存量，倘若數量不足，我會向中央來要求疫苗，務必使第二劑接種可以完成。

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