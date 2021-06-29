林志玲心繫台灣疫情和醫護安全　贈4醫療院區「正壓檢疫亭」

▲名模林志玲攜手台灣新創公司，暖心守護第一線醫護人員；圖為林志玲為台南市「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片擔任旁白畫面。（圖／記者林悅翻攝）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

人美心也美！台灣第一名模林志玲遠嫁日本，仍心繫台灣疫情，為提供醫護人員安全、舒適的檢疫環境，特別透過「志玲姐姐慈善基金會」向台灣本土的新創公司「威浦斯科技」下訂數台正壓檢疫亭，分別設置在台北長庚、輔大醫院等4個醫療院區，希望可以減輕醫護人員的辛勞，也為台灣的防疫盡一分心力。

「志玲姐姐慈善基金會」指出，需檢疫人數日益增加，醫護人員負擔十分沉重，但目前大多在簡單的帳篷下進行採檢，沒有適當空調、更只有隔離效果不佳的半身隔板等設備，不僅因穿著全身防護衣而汗水淋漓，更可能因防護不足導致感染，林志玲因此透過基金會，主動向雙北10餘所醫院詢問所需的醫療資源，根據各醫療院所的快篩量及需求進行評估。

▲名模林志玲捐贈正壓檢疫亭，暖心守護第一線醫護人員。（圖／威浦斯科技提供）

「志玲姐姐慈善基金會」表示，目前向威浦斯科技訂的四台正壓檢疫亭，已於輔大醫院、台北長庚醫院裝設完成，另2台位於汐止國泰醫院和樹林仁愛醫院，預計本週完成裝設；除了檢疫亭，也持續捐贈隔離衣、N95口罩等醫療資源。

「志玲姐姐慈善基金會」解釋，這批正壓檢疫亭由勤益科大所衍生新創公司威浦斯科技研製，也是科技部創價計畫支持該校教授翁國亮團隊所開發出的「全外氣自然能轉換系統」延伸應用產品：利用建築物內外水蒸氣分子壓力差回收及製造冷能，達到節能及減少廢熱排放，加上獨特的進、排氣氣流分隔功能，形成微正壓環境，換氣次數每小時30次以上，有效稀釋病菌或病毒、避免空氣交互感染。

基金會說，去年疫情爆發之初，該系統已被秀傳醫院用以將一般ICU病房改裝成負壓隔離病房，並建置院外一條龍檢疫站，去年中也以行動方舟形式設於桃園敏盛醫院；目前該公司正規劃第3代產品，強化其移動性，日後結合企業快篩、PCR檢測的服務，希望提供醫護人員和企業界更安全的檢疫環境。



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