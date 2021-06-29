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民進黨團批江啟臣背書疫苗乞丐說　「就是羅智強的背後影武者」

▲▼國民黨主席江啟臣致送FFP2口罩予第一線防疫人員 聯醫中興院區院長蔡景耀 祕書長李乾龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

針對國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強日前批評台灣是「疫苗乞丐」，國民黨主席江啟臣28日表示，國民黨中央面臨政治議題會有基調，但不是每件事都能涵蓋，「討論過程中可能會擦槍走火」。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政質疑，羅智強的背後影武者就是江啟臣。

新冠肺炎疫情肆虐，日本、美國、立陶宛等國相繼捐贈台灣疫苗，羅智強日前批評，台灣超前部署就是當「疫苗乞丐」，江啟臣28日受訪時表示，國民黨中央面臨政治議題會有基調，但不是每件事都能涵蓋，討論過程中可能會擦槍走火，但執政黨對於批評應虛心檢討，才是民主政治的制衡。

民進黨團29日上午召開「全民防疫優先，國民黨拼政治攻防！」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，這段時間全台灣為了防疫，北中南大家都非常認真與努力，希望台灣在進一步控制疫情後，可以逐漸恢復正常生活，對於很多批評的聲音，站在執政黨的立場應該虛心接受，但是在野黨的批評夾雜非常多政治攻防，民進黨團認為非常遺憾，全民應該加以檢視。

羅致政指出，江啟臣的一句話，讓大家感到相當震驚，而且認為非常不適當，原來國民黨長時間以來，做的事情不是跟全民站在一起拚防疫、防疫優先，而是在進行一系列的政治攻防。

羅致政說，在全民偃旗息鼓的時候，照理講應該讓人民休養生息、好好面對疫情，可是國民黨竟然拿槍出來、打開彈藥庫，而且還說叫做「擦槍走火」，民進黨團必須嚴格加以譴責、批判。

羅致政批評，羅智強說台灣成為疫苗乞丐時，江啟臣僅淡淡地回應一句擦槍走火，「但問題槍是主席給的嗎，槍是主席同意拿出來的嗎」，民進黨團認為羅智強的背後影武者就是江啟臣。

羅致政表示，民進黨團要求江啟臣說清楚、講明白，到底羅智強的言論代不代表國民黨，如果是的話，就不必再擦槍走火；如果不是的話，至今仍然還沒看到江啟臣對羅智強有任何喝斥、阻止，或者要求道歉，更不要講根本是在背書。

羅致政認為，國民黨現在要進行的不是防疫，而是政治攻防，儘管國民黨聲稱是要「以疫抗綠」，但背後真正的目的應該是要「以疫謀亂」，就是要製造台灣社會的紛亂，呼籲國民黨適可而止，不要再趁機做亂。

劉世芳強調，外交、健康的議題不分藍綠，卻被羅智強打成藍綠對抗的議題，民進黨團認為非常不妥，呼籲江啟臣可以說清楚、講明白，或者進行內部檢討，並且向社會大眾道歉。

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