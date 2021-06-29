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Delta確診者2度「台南法旨宮」問事　醫昏倒：身體不適跑到廟幹嘛

▲屏東枋山Delta病毒確診者，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，台南市衛生局認為宮廟「問事」屬營業行為，違法防疫規定將依傳染病防治法開罰至少6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲確診男到法旨宮問事。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

屏東枋山一名Delta病毒確診者，因身體有狀況，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」。對此，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專表示真的昏倒，「你身體不適這時候不去診所醫院，跑到廟裡幹嘛啦…」台南市衛生局認為宮廟「問事」屬營業行為，違法防疫規定將依《傳染病防治法》開罰12萬元。

據了解，台南市政府公布該名確診者在台南的相關疫調足跡指出，案14409、73歲男子在6月11日上午9時49分，由案14298計程車司機載往國道3號新化休息站北上段，拿芒果給2名友人，隨後在11時到下午1時，以及18日上午9時到11時前往佳里區法旨宮問事。

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台南市警察局長方仰寧表示，該案因身體狀況來問神明一些事情。台南市衛生局匡列該案接觸的兩名友人及兩名廟方人員，但衛生局之前採檢4人都是陰性，所以要求居家隔離及自主健康管理；惟後來發現確診者與Delta病毒相關，市府已依照中央規定，提高防疫規格將4人都送集中檢疫所隔離，檢查與Delta病毒株是否有關。

▲屏東枋山Delta病毒確診者，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，台南市衛生局認為宮廟「問事」屬營業行為，違法防疫規定將依傳染病防治法開罰至少6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼確診男到法旨宮問事，緊急清消。（圖／記者林悅翻攝）

▲屏東枋山Delta病毒確診者，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，台南市衛生局認為宮廟「問事」屬營業行為，違法防疫規定將依傳染病防治法開罰至少6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府指出，該法旨宮並未立案，在三級防疫警戒期間，沒有對外開放供信眾入內參拜；而該廟問事時，廟內人員共有4人，並未超過室內5人群聚規定。佳里分局說，經查有問事事實。

衛生局表示，三級警戒規定營業場所需停止營業，該廟雖未開放民眾入廟，「問事」算是宮廟的營業行為，已違反三級防疫警戒的規定，法旨宮6月11日及6月18日各違反「宗教場所停止辦理祈福、拜神活動，停止開放民眾進入」規定，分別裁罰6萬元，合計12萬元罰緩。

對此，「MedPartner 美的好朋友」分享該案寫道，「這個真的昏倒，之前確診Delta變異株的患者，是因為身體不適跑去廟裡問事…而且去兩次…靠邀喔，你身體不適這時候不去診所醫院，跑到廟裡幹嘛啦…你11號那天去診所或醫院，事情就不會是現在這樣啦…到底是為什麼？」

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