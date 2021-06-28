台灣「口交惡徒」登洛城T霸廣告　小商人嗆：下一站大聯盟球場

▲網紅小商人宣稱於美國刊登T霸廣告，指名道姓抨擊校園性侵案嫌犯。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣某高中去年爆發「警察之子」性侵女同學案，臉書網紅「小商人」日前突然預告要以嫌犯全名在美國洛杉磯刊登T霸廣告，今天果然PO出照片，直接呈現「口交惡徒XXX」等字樣和漫畫版的嫌犯父子，嗆聲「有種來拆看板」引起網友譁然，南投縣政府回應，將先協請iWIN網路內容防護機構與臉書協調，將有違反《兒少法》疑慮的內容屏蔽或下架。

「小商人」今年3月間因巴哈姆特網站遭南投縣府開罰6萬，PO文對該案加害嫌犯指名道姓、大加撻伐；時隔3個月，「小商人」25日又PO文，指因為之前遭檢舉而被臉書列為警示帳號，心生不滿，揚言將嫌犯姓名和放上洛城的T霸廣告看板。

▲臉書粉專「小商人」3月間PO出性侵案當事人個資，嗆聲要南投縣府開罰。（圖／記者高堂堯翻攝）

「小商人」今天果然在粉專PO出看板照片，除了直嗆「口交惡徒XXX」、「六萬是吧，來！#警察局」版面上還有漫畫版的一位警察和一戴眼鏡的青少年，明顯影射嫌犯父子，最後還署名為「小商人關懷口交惡徒XXX促進協會」；「小商人」還PO文宣稱，將繼續到大聯盟球場刊登這則廣告。

南投縣社會及勞動處回應，該性平案件已進入司法審理階段，經查該粉專確實洩露涉案當事人個資，有違反《兒童及少年福利權益保障法》相關規定的疑慮，將會先函文iWIN平台請求協助，代為商請臉書將相關內容屏蔽或下架。

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