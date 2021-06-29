外帶撐店家！高雄250家餐廳「美食優惠攻略」一次看

▲鹽埕區愛河畔法餐餐廳，堪稱是「愛河畔的頭等艙」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

疫情三級警戒不斷延長，解封日遙遙無期，餐飲業者大受衝擊，為幫助業者度過疫情難關，高雄市觀光局推出「雄夯宅美食」外帶美食專案，網羅超過250家高雄在地店家，外帶優惠一次呈現，讓消費者擁有更多三餐選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼業者推外帶雙人雙人套餐，龍蝦、小卷輕鬆帶回家享用 。（圖／記者許宥孺翻攝）

位在愛河畔的一家法式餐廳，堪稱是「愛河畔的頭等艙」，店內主打南台灣特有或是國外進口的高級食材。餐廳負責人Jerry指出，高雄大寮出產的「145號梗米」非常適合做燉飯，以及六龜的山茶、胡椒等，品質都是最數一數二的。

配合疫情期間外帶政策，餐廳推出雙人套餐，將高級牛排館的感覺，帶入每個客人的家中，豐富的龍蝦、小卷等代表高雄海派精神的外帶料理，讓消費者在自家餐桌就能輕鬆享受平價高級的美味。

▲愛河願景橋江浙名店不推便當料理，而是以完整餐點讓客人外帶享用。（圖／記者許宥孺翻攝）

在愛河另一端的，還有江浙料理名店，店家特聘香港米其林廚師監製餐點，總監楊艾倫分享開店初心，「擔心高雄人對江浙菜、杭州菜的記憶漸漸沒落，為了讓更多人認識海光俱樂部與江浙菜料理，也希望能傳承老味道，讓更多年輕人知道，才會選在市中心。」

▲▼ 高雄願景橋旁江浙料理名店。（圖／記者許宥孺翻攝）

從過去經驗，業者很快就透過外帶優惠、冷菜以及真空包料理以維持店內營運，同時也推出周末4人套餐，滿2000就能外送。雖然疫情期間無法內用，但楊艾倫堅持不做便當，而是以完整道地、適合享用的美食外帶餐點，「希望同行都能撐住，疫情過後都還在！」。

高雄市觀光局推出「雄夯宅美食」外帶美食專案，網羅在地超過250家在地美食好店，只要上「高雄旅遊網」，優惠就能一次呈現。除了提供市民朋友更多三餐選擇，也讓民眾知道，還有很多店家都在奮力打拼，期盼市民朋友宅家享受美食，更能幫助認真的店家，在疫情衝擊下，努力撐下去。

女孩想要的都在這

【更多新聞】

陳其邁想了一天的殘劑！她跑診所撲空 預約成功也被取消

快訊／高雄年輕人看過來！殘劑最新措施出爐 開最後1瓶有人數規定

2國民黨前立委插隊打疫苗 下場竟不同！衛生局曝原因

快訊／義大醫院說謊+張顯耀神隱 陳其邁開鍘特權疫苗結果出爐

張顯耀涉打特權疫苗！月初就知道但4個字惹怒吹哨者：想低調都難

