逆時中！藍綠齊喊「入境兩篩」防Delta　指揮中心：意義不大

▲藍綠縣市首長齊呼籲，希望所有入境旅客皆須篩檢、解隔前再篩一次。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

藍綠大咖齊「逆時中」！為防範Delta變種病毒株，指揮中心指揮官陳時中表示，重點高風險7國入境，隔離前加做1次PCR篩檢；不過，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦皆喊出，應該實施全部入境篩檢兩次。對此，副指揮官陳宗彥今回應，入境旅客皆有要求前三天PCR檢測，也考量潛伏期，已做完PCR後入境再篩檢「意義並不大」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日宣布，自國外入境一律集中隔離，從風險7國入境一律到集中檢疫所，其他地區可到防疫旅館，或自費入住集中檢疫所；另外，無論是否從7國入境，隔離期滿一律PCR篩檢，從7國入境進入隔離前，要加做1次PCR篩檢。重點高風險7國包含巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉。

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不過，縣市首長包括侯友宜、鄭文燦及台中市長盧秀燕等人皆呼籲，任何國家只要進來台灣，都應在入境、解隔前篩檢，盼中央採納。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

陳宗彥則在今（29）日全國防疫會後記者會回應，指揮官已說明，對於重點高風險7國進入集檢所就先篩檢，離開前再篩一次，這是從去年專案就一直持續到現在。

陳宗彥說，無論是7國或其他國家的入境旅客，只要進入台灣都有要求入境前三天PCR檢測，且考量潛伏期，剛做完PCR，入境又再篩，「意義並不大」，所以才會採14天解除居檢期滿前，防疫旅館要全面採檢的方式，採檢完後再進入自主健康管理。