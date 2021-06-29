快訊／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談　持續1分鐘

記者陳崑福／屏東報導

Delta病毒入侵屏東枋山，祕魯嬤孫先後確診，隨後白牌計程車司機也確診感染Delta，究竟該病毒是如何傳開，目前仍是羅生門，最新說法，外傳這對祖孫6月14日出現症狀送醫時，在上救護車前曾與鄰居阿嬤短暫交談。屏東縣政府29日上午證實這項說法「是真的」。

▲枋山確診關係圖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲接種疫苗。

縣府表示，依鄰居阿嬤案14407疫調自述「6/14上午10時餘，秘魯阿嬤在外面等救護車，她有上前關心，雙方都有戴口罩，短暫交談約1分鐘，距離约1、2公尺」。但是否因此造成傳播，目前仍待相關疫釐清。

祕魯嬤孫的家屬表示，他們持有陰性的核酸篩檢證明，從土耳其轉機後於6月6日抵達台灣，入境後就一路到屏東進行居家檢疫。

屏東縣政府先前疫調後表示，根據監視器畫面，秘魯阿嬤足不出戶，在檢疫期間把垃圾放在家門口，足不出戶。

確診Delta的鄰居阿嬤曾在疫調人員表示，在門口倒垃圾時有遇到秘魯阿嬤，兩人相隔約1到2公尺，都有戴口罩。中央疫情指揮中心曾對此說法指出，戴著口罩且保持安全距離，單純路過打個招呼就感染的機會很低。

縣府今天公佈最新的疫調說，依案鄰居阿嬤14407疫調自述「6/14上午10時餘，秘魯阿嬤在外面等救護車，她有上前關心，雙方都有戴口罩，短暫交談约1分鐘，距離约1、2公尺」。

屏東縣政府消防局表示，6月14日上午接獲衛生局通報，協助載送祕魯返台嬤孫有發燒情形至醫院治療，消防局立即派遣防疫專責救護車載送，派遣時已有做好防護作業，執行完後並依規定確實完成消毒作業。期間，並沒有祕魯嬤與鄰居講話情形。

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