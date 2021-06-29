南韓Delta變種株擴散！激增267人確診　總理：接種者戶外需戴口罩

▲南韓國內掀起數波Delta變異株群聚感染。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎疫情肆虐全球一年半，如今又得面臨變種病毒株Delta（印度發現）強勢來襲，就連英國、以色列等接種覆蓋率較高的國家也無一倖免。對此，南韓國務總理金富謙今（29）日表示，一旦變種病毒株擴散，已完成1劑疫苗接種者須義務配戴口罩。

根據《韓聯社》報導，金富謙29日上午主持新冠肺炎對應中央災難安全對策本部會議時表示，接種1劑疫苗者雖原定從7月起在空曠的戶外可以脫下口罩，不過一旦變種病毒株擴散，須得義務配合戴上口罩，「從下個月起頒布修訂的社交距離政策，恐怕將會提高感染擴散風險。」

金富謙呼籲，從7月起應針對變種病毒株實施特殊的防疫手段，「Delta變種株正在全力擴散，就連世界上接種覆蓋率最高的國家，都因一時的疏忽大意，造成變異病毒株擴散，疫情升溫！而英國原本單日新增病例維持1千多人，豈料近日卻又攀升至2萬多人上下。」

據悉，首爾市長吳世勳、仁川市長朴南春、京畿道知事李在明皆以視訊方式出席該場會議。

Delta變種株強勢侵襲南韓，原本國內有190人染上變種株，若合計有相關接觸史的確診者，則推測共為256人；然而根據韓媒《東亞日報》，Delta變種株感染人數正急遽攀升，過去一周的確診數相較前一周攀升達2倍，截至28日共累計267人，其中境外移入占71例，而其他本土群聚感染途徑為親友聚會、家庭旅遊、餐廳，皆集中在首都圈。

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