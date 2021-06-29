潘孟安委屈喊「 吹哨者被凌遲」　專家譏：為何不甩到秘魯去！

▲潘孟安駁斥「Delta祖孫疫調甩鍋」，喊冤吹哨者還要被凌遲。（圖／翻攝自潘孟安臉書直播）



記者游瓊華／台中報導

從秘魯返台的Delta染疫祖孫，該個案戶籍地為台中市，結果卻在屏東居檢後確診，到底疫調該算台中還屏東？外界一度爭論不已。對此屏東縣長潘孟安28日受訪時直言「我們是吹哨者，還要被凌遲」。對此，中華民國防疫學會理事長王任賢批潘孟安根本甩鍋，還直言「為何不甩到秘魯去！」

王任賢表示，屏東縣根本並非吹哨者，所謂的吹哨者以講了對的事情，官方追認，才是吹哨者，「當初中國揭露武漢肺炎疫情的醫師李文亮就是吹哨人」，但衛福部長陳時中已經說了，疫調是以疫情發生地為主，並非居住地，否定了屏東縣府的說法，潘孟安說穿了就是在甩鍋，如果要甩「為何不甩到秘魯去！」

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▲中華民國防疫學會理事長王任賢批潘孟安。（圖／資料照片）



屏東縣政府表示，境外移入嬤孫6月6日自秘魯返國，搭防疫計程車直奔屏東縣枋山鄉居家檢疫，屏東縣政府接獲民政體系通知後，啟動電話居家關懷，得知兩人有症狀後通知救護車送醫，6月14日確診收治，由於嬤孫是境外移入，由中央流行疫情指揮中心6月15日列在境外移入案例公告，不計入縣市案例，而一般國人若為境外移入個案，通報至發病前14天期間均居住於境外，則以出境前居住地為原則，個案居住地填寫為台中市。因此認為疫調主責在系統通報後，應由台中市接手處理。

屏縣府表示，居家檢疫是無法與外界接觸的。換言之，在6月22日枋山群聚案出現第一例之前，屏東縣政府知道有兩位在枋山居檢的台中市民確診，但沒有接獲疫調單位通報此案有接觸者。縣長潘孟安28日接受訪問時也直言「我們是吹哨者，還要被凌遲」。潘孟安表示，防疫工作不需要口水戰，「沒有時間去吃別縣市豆腐」，也希望防疫工作不要互噴口水、多留一些汗水。

不過，台中市政府兩度在記者會上表示，嬤孫兩人在走出機場後，搭上防疫計程車直奔屏東，「完全沒有台中的足跡史」，也提到嬤孫檢疫地點為屏東縣枋山鄉，按中央規定，居家關懷由當地縣市政府處理。市府強調，台中市也有外縣市居民在台中居家檢疫，台中市一樣按照中央規定，給予居家關懷及後續的醫療處理。

就這樣在一來一往間，雙方爭執不休時，指揮官陳時中拍板定案，他認為「所有的工作是在發生確診地方衛生局為主」，意即由屏東縣政府負責，雙方口水戰才落幕！