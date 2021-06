最毒Delta肆虐南非！「疫苗接種」跟不上蔓延速度　6萬人病歿

▲南非疫情嚴峻,總病歿人數突破6萬人。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

新冠肺炎肆虐南非,染疫病逝者突破6萬大關,受到Delta變種病毒急速蔓延影響,南非當局也緊急恢復封鎖措施,以對抗第三波疫情。據悉,南非的疫情熱區集中在經濟重鎮豪登省(Gauteng Province),當地新增確診數占全國的69%。儘管南非已經開始推廣疫苗接種,但由於開始的時間晚且進度緩慢,因此疫苗對該國疫情仍未出現有效幫助。

根據CNN報導,南非總統拉瑪福薩(Cyril Ramaphosa)27日宣布,全國將實施為期2週的封鎖限制,而這也是自疫情爆發以來該國實施的最嚴厲封鎖措施。除了葬禮之外,禁止所有室內外聚會,晚上9時至隔日凌晨4時實施宵禁。不僅如此,當局下令禁止販售酒類,疫情最為嚴重的豪登省則實施封城,禁止跨區域移動。

▲南非疫苗接種速度緩慢,對抑制疫情效果有限。(圖/路透)

#COVID19 UPDATE: A total of 43,155 tests were conducted in the last 24 hrs, with 12,222 new cases, which represents a 28.3% positivity rate. A further 138 #COVID19 related deaths have been reported, bringing total fatalities to 60,038 to date. Read more: https://t.co/C5VeWkEfFI pic.twitter.com/sYi6ZNjXcE