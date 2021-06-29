Delta病毒傳染性極強　美專家：接種單劑嬌生疫苗者應「追加1劑」

▲ 南韓年輕男子接種嬌生疫苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球一年多，突變出多種變異株，其中Delta病毒在多國掀起大規模疫情，引發憂慮。有鑑於其高傳染性，傳染病專家正評估，是否需為此前接種單劑嬌生疫苗的美國民眾追加注射輝瑞/BNT疫苗或莫德納疫苗，也有部分國家已經開始進行。

《路透社》28日報導，儘管目前沒有數據證明上述混打方式是否安全或有效，也未得到美國衛生監管機構支持，加拿大及部分歐洲國家已經開放民眾混打二種不同疫苗。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）先前警告，Delta變種可能快速成為美國主要毒株。英國研究顯示，二劑輝瑞或AZ疫苗對Delta變種的防護力明顯優於僅接種一劑，但目前卻無實質數據證明僅需一劑的嬌生疫苗對Delta變種的效力。嬌生公司對此表示，目前正在實驗室環境中測試疫苗產生的免疫反應是否能中和Delta變種，但目前尚無數據。

前白宮新冠小組高階顧問斯拉維特（Andy Slavitt）本周對此提出質疑，至少6名知名傳染病學家也出面表示，監管機構需要盡快解決此問題。史丹佛大學教授林（Michael Lin）表示，「接種嬌生疫苗者對抗疾病的能力無疑比接種二劑其他疫苗者弱。」

▲ 有專家認為，施打嬌生者應追加一劑mRNA疫苗。（圖／路透）

美國CDC尚不建議追加劑量，認為目前沒有明顯證據證明疫苗保護作用下降。但天普大學藥學院傳染病專家加拉格爾（Jason Gallagher）表示，英國數據顯示，僅施打一劑對Delta變種的效力較低，「雖然美國疫情已經大為好轉，但Delta變種正在蔓延，在美國迅速流行，單劑疫苗的突破性感染令人擔心。」因此他雖在去年11月參加嬌生臨床實驗，最近仍決定冒險追加接種一劑輝瑞。

薩克其萬大學疫苗與傳染病組織研究員拉斯穆森（Angela Rasmussen）也在推特上發文表示，她在4月接種嬌生疫苗，本周又接種一劑輝瑞，並鼓勵先前接種嬌生的民眾與醫生討論，可否再打一劑，「如果你住在整體疫苗接種比例較低的社區，我強烈建議你考慮這麼做。」

貝勒醫學院疫苗專家霍特斯（Peter Hotez）則指出，追加一劑嬌生或一劑mRNA疫苗可能提供更廣泛的保護，「但我們需要數據及食品藥物管理局（FDA）、CDC的指引。」

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