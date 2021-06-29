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Delta病毒可1傳8人！江守山轟「防疫失敗」：政府沒有學到教訓

印度旅客入境搭乘遊覽車前往集中檢疫所。（圖／地方中心翻攝）

▲旅客入境搭乘遊覽車前往集中檢疫所。（圖／地方中心翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

印度Delta病毒入侵屏東，截至26日整起群聚12人，8人驗出相同病毒株，引發人心惶惶。祕魯祖孫抵台後，就直奔屏東枋山娘家進行居家檢疫，不料卻一路傳給鄰居、白牌司機等，對此，腎臟科醫師江守山痛批，邊界入境沒有篩檢「絕對是錯誤的」，若繼續用舊方法防疫，「預料是一定失敗的。」

針對這起變種病毒群聚，源頭就是屏東祖孫從祕魯返台，2人持有陰性的核酸篩檢證明，土耳其轉機後於6月6日抵達國門，入境後就一路到屏東進行居家檢疫，不料這段期間竟傳染給住隔壁的親戚，更弔詭的是，屏東縣府進行疫調時，查看監視器畫面，發現秘魯阿嬤足不出戶，只把垃圾放在家門口。

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直到今（29）日，縣府公布最新疫調，表示依案鄰居阿嬤（案14407）疫調自述「6/14上午10時餘，秘魯阿嬤在外面等救護車，她有上前關心，雙方都有戴口罩，短暫交談約1分鐘，距離約1、2公尺」。但是否因此造成傳播，目前仍待相關疫釐清。

據《中時新聞網》報導，醫師江守山指出，從英國變異株釀本土疫情爆發，當時就該加強境外篩檢、有所警覺，「政府卻沒有學到教訓」，加上因Delta病毒感染力強，「比原始的病毒株1傳2.5人（或3人），到現在已經1：8」，若再侷限舊有的防疫方式，「預料是一定失敗的。」

▲確診關係圖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲祕魯群聚確診關係圖，可點圖放大。（圖／記者陳崑福翻攝）

江守山也質疑，從祕魯祖孫回台造成破口，顯見邊界入境沒有篩檢，「也絕對是錯誤的」，若當初有進行入境篩檢，他們就沒有機會返家，進而一系列傳給他人。所幸Delta病毒發現得早，江守山說，全台升四級沒有必要，現在當地透過疫調擴大匡列，來把病毒給封殺。

另外，集中管理檢疫是重要一環，江守山喊話，目前全球有92國已被Delta入侵，然而我國只鎖定7國風險國家（巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉）需做集中檢疫，讓他感到憂心「非常危險。」最後，江守山建議，若政府拿不足疫苗，就要考慮讓全台人打第一劑，保護力可達50%，總比讓少數人加到80%會好一點。

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