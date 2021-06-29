「振興醫院3個月打5556人」　許淑華爆：2422人非醫事人員

▲台北市議員許淑華。（圖／許淑華辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

前國民黨立委丁守中23日自爆，在振興醫院施打了AZ疫苗，因為5月26日被通知屬於第一類施打對象，引發外界熱議。台北市議員許淑華調閱資料發現，北市府5月24日至28日給了振興醫院100瓶疫苗，至少可打1000人，質疑施打對象不單純，要求北市府儘速調查並對外說明。

許淑華29日於臉書指出，台北市政府5月24日給振興醫院25瓶疫苗、5月27日給70瓶、5月28日給5瓶，3天給了振興醫院共100瓶疫苗，數量至少可打1000人，「丁守中馬上在5月26日去振興醫院打疫苗，這難道是巧合嗎？」

許淑華表示，這段時間自費疫苗已經暫停施打，丁守中只是醫院董事、並非醫事人員，為什麼振興醫院2月就對他造冊，卻要拖到5月疫情嚴峻，第一線人員都急需疫苗時才去打？台北市短時間內撥100瓶給振興醫院，難道是因為還有更多的丁守中要打？

許淑華要求，台北市應針對這1000劑進行調查，台北市解釋說5月31日當天有給志工打，所以開罰了30萬，但這段期間的整體狀況呢？難道只挑其中一天進行調查？請台北市政府不要避重就輕，振興醫院到底幫哪些人打了疫苗？各類別分別打了多少？如果給志工打又是基於什麼理由？疫苗是戰略物資，絕不能容許振興醫院成為好心肝翻版。

許淑華也提及，振興醫院從3月22日起開始配合施打疫苗，到6月24日為止總共施打5556劑，目前已知醫事相關人員共接種3134劑，剩下的2422劑打的是非醫事人員，誰打了？台北市短時間撥1000劑，又是誰打了？