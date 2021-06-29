　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「振興醫院3個月打5556人」　許淑華爆：2422人非醫事人員

▲▼台北市議員許淑華。（圖／許淑華辦公室提供）

▲台北市議員許淑華。（圖／許淑華辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

前國民黨立委丁守中23日自爆，在振興醫院施打了AZ疫苗，因為5月26日被通知屬於第一類施打對象，引發外界熱議。台北市議員許淑華調閱資料發現，北市府5月24日至28日給了振興醫院100瓶疫苗，至少可打1000人，質疑施打對象不單純，要求北市府儘速調查並對外說明。

許淑華29日於臉書指出，台北市政府5月24日給振興醫院25瓶疫苗、5月27日給70瓶、5月28日給5瓶，3天給了振興醫院共100瓶疫苗，數量至少可打1000人，「丁守中馬上在5月26日去振興醫院打疫苗，這難道是巧合嗎？」

許淑華表示，這段時間自費疫苗已經暫停施打，丁守中只是醫院董事、並非醫事人員，為什麼振興醫院2月就對他造冊，卻要拖到5月疫情嚴峻，第一線人員都急需疫苗時才去打？台北市短時間內撥100瓶給振興醫院，難道是因為還有更多的丁守中要打？

許淑華要求，台北市應針對這1000劑進行調查，台北市解釋說5月31日當天有給志工打，所以開罰了30萬，但這段期間的整體狀況呢？難道只挑其中一天進行調查？請台北市政府不要避重就輕，振興醫院到底幫哪些人打了疫苗？各類別分別打了多少？如果給志工打又是基於什麼理由？疫苗是戰略物資，絕不能容許振興醫院成為好心肝翻版。

許淑華也提及，振興醫院從3月22日起開始配合施打疫苗，到6月24日為止總共施打5556劑，目前已知醫事相關人員共接種3134劑，剩下的2422劑打的是非醫事人員，誰打了？台北市短時間撥1000劑，又是誰打了？

ET快訊
快訊／地牛翻身！台北下午發生有感地震　搖晃數秒
粉絲反暴增！　裸拍女王狂發23張福利照「造福賤狗」
薔薔「我爸是英雄」！　曝父女聯手殲滅詐騙集團過程
「確診嬤說謊」藏洋蔥！　護理師淚：好想脫裝備緊抱她
莫德納在台量產？　國衛院揭疫苗二廠規劃
被公審病房出軌！　《女兵》男星女友心碎還原：想挽回卻被他撇開
男星申請3紓困都失敗「終於領到2萬」　顧2兒目睹崩潰一幕：我
男友進台積電「下班喪失腦功能！」她跪求解　網反勸：算了吧

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大陸對抗Delta海報曝光 　黃光芹：比我們嚴格太多

828公投延期？民進黨團尊重中選會　陳亭妃主張該延的就要延

「振興醫院3個月打5556人」　許淑華爆：2422人非醫事人員

台灣防疫全球倒數第10名　他憂綠營網軍出征《彭博社》

莫德納在台量產？國衛院揭疫苗二廠規劃mRNA產線：需向國外取經

監察院傳擬約詢陳時中　民進黨團批：此時刷存在感不知目的在哪？

台灣防疫淪倒數第10名　國民黨嘆：《彭博》早警告過蔡英文

龍山寺地下街申請29日復業被擋　北市要求下午會勘再決定

7月打國產「確定夢碎」？　他分析：總統先說不打、EUA延後審解套

快訊／侯友宜怒：中央不採入境普篩建議　引爆諾富特重大災難

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

大陸對抗Delta海報曝光 　黃光芹：比我們嚴格太多

828公投延期？民進黨團尊重中選會　陳亭妃主張該延的就要延

「振興醫院3個月打5556人」　許淑華爆：2422人非醫事人員

台灣防疫全球倒數第10名　他憂綠營網軍出征《彭博社》

莫德納在台量產？國衛院揭疫苗二廠規劃mRNA產線：需向國外取經

監察院傳擬約詢陳時中　民進黨團批：此時刷存在感不知目的在哪？

台灣防疫淪倒數第10名　國民黨嘆：《彭博》早警告過蔡英文

龍山寺地下街申請29日復業被擋　北市要求下午會勘再決定

7月打國產「確定夢碎」？　他分析：總統先說不打、EUA延後審解套

快訊／侯友宜怒：中央不採入境普篩建議　引爆諾富特重大災難

驚！咖啡熱量排行出爐　「第一名」喝一個月胖2.4kg　

皇家王志庭單局3K三振秀中繼失1分　道奇林暉盛中繼奪5K

孩童防疫宅家不停學　炎熱夏天慎防熱傷害有撇步！

快訊／地牛翻身！台北下午發生有感地震　搖晃數秒

首賣湯滷味！繼光香香雞連6天「買1送1」　加碼限時1天搶炸雞兌換券

Crocs X BEAMS把「最醜洞洞鞋」化身「最帥口袋鞋」　鞋上竟可裝零錢！

蔣智賢還沒練習　鍾承祐點名3快腿球員上一軍會有幫貢獻

LIVE／北市搶先「微解封」夜市　陳時中最新回應

捐贈救命神器！賈永婕愛心奏效　基隆確診男病情好轉出加護病房

保全偷拍富豪妻「24秒穿內褲行走」片　勒索3.6億元遭重判32個月

政治熱門新聞

快訊／侯友宜怒：中央不聽勸才引發諾富特重大災難

館長隱藏YT訂閱數「遭質疑人氣下降」

遭酸「該學蔡壁如到前線」！林靜儀1句話狠打臉

台灣防疫排名暴跌「倒數第10」　高虹安分析4大關鍵原因

陳怡君爆北市府115人確診　黃瀞瑩：74人康復「勿以統計製造恐慌」

快訊／Delta侵台沒堵住　侯友宜喊N遍：入境＋解隔PCR篩檢

綠營大數據／疫情三級藍營支持度下滑　他負面聲量高漲

逆時中防Delta！　藍綠大咖齊喊「入境兩篩」

足當模範生！沈富雄：台灣延長三級是國際笑話

盤點赴陸接種疫苗人物：對品質有信心

莫德納在台量產？國衛院坦言「向國外取經」為一定過程

邱毅點國民黨3惡習：檯面上都酒囊飯袋

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

Delta病毒侵襲！柯文哲11字喊話：沒冒險本錢

更多熱門

相關新聞

Delta可1傳8人！江守山：政府沒有學到教訓

Delta可1傳8人！江守山：政府沒有學到教訓

印度Delta病毒入侵屏東，截至26日整起群聚12人，8人驗出相同病毒株，引發人心惶惶。祕魯祖孫抵台後，就直奔屏東枋山娘家進行居家檢疫，不料卻一路傳給鄰居、白牌司機等，對此，腎臟科醫師江守山痛批，邊界入境沒有篩檢「絕對是錯誤的」，若繼續用舊方法防疫，「預料是一定失敗的。」

監察院傳擬約詢陳時中　民進黨團批：此時刷存在感不知目的在哪？

監察院傳擬約詢陳時中　民進黨團批：此時刷存在感不知目的在哪？

屏東枋山芒果全賣完！農委會：貨源不足

屏東枋山芒果全賣完！農委會：貨源不足

台南北區扶輪社捐贈消防局防疫物資

台南北區扶輪社捐贈消防局防疫物資

桃園1護理之家住民確診！全院110人PCR結果出爐

桃園1護理之家住民確診！全院110人PCR結果出爐

關鍵字：

北市台北市台北市政府許淑華振興醫院疫苗防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

搶莫德納授權在台量產　台灣備戰疫苗2策略曝光

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

拿零錢取餐！外送員「爆氣拒收」：自己下樓

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

古娃娃鏟肉20Kg「XL→M號」菜單曝！

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面