國民黨捐贈聯新醫院高防護口罩面罩　籲超前部署第二代疫苗

▲黨主席江啟臣表示，國民黨執政的14縣市將爭取被授權買疫苗，解決民眾疫苗需求。（圖／桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨啟動「防疫我+1」活動，黨主席江啟臣24日於桃園聯新國際醫院、捐贈2880個FFP2高防護口罩及面罩透露，國民黨執政的14縣市將爭取被授權買疫苗，解決民眾疫苗需求，將於日內送件，希望政府趕快解決疫苗荒問題。對於3級防疫警戒再度延長，代表醫護人員將更加辛苦，大家更要團結合作，打贏疫戰，平息疫情恢復正常生活。

▲國民黨啟動「防疫我+1」活動，於桃園聯新國際醫院、捐贈高防護口罩及面罩。（圖／桃園市黨部提供）

江啟臣也期盼，台灣的疫苗施打覆蓋率能夠趕快追上其他國家，尤其面對現在新一波又快、又毒、威脅又大的Delta變種病毒株，疫苗的準備更形重要，他再次呼籲政府盡速超前部署二代疫苗，「我們不是沒有經費，不希望老是作為疫苗被受贈國家，台灣防疫上半場是CAN HELP 到現在NEED HELP，二代疫苗不管是採購或代工，都應該去爭取」。

國民黨的議長邱奕勝也在現場提出「要疫苗、要健康、要解封」三大訴求並表示，黨中央捐贈口罩、面罩給第一線醫護人員，代表黨中央到地方一條心，要解封就要有充足疫苗，現存疫苗很快就被打完，代表防護力仍然不足，但慈濟捐贈疫苗感覺就是「卡卡」，他呼籲執政的民進黨不要擋疫苗進來。

國民黨於聯新國際醫院捐贈FFP2高防護口罩及面罩活動，包括：黨中央秘書長李乾龍、桃園市議長邱奕勝、黨籍立委呂玉玲、萬美玲、張育美等人出席。

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