49.9%護理人員工作量增加　江啟臣批：政府挺醫護不要剩一張嘴

▲國民黨黨主席江啟臣。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，第一線醫護的工作也變相加重。對於近期爆發醫護離職潮，國民黨主席江啟臣22日批評，在野黨跟民間努力募集物資，都已經盡心盡力，政府相關決策卻如牛步，「挺醫護不要剩一張嘴！」

根據台灣護師公會理事長陳玉鳳在臉書公布針對全台護理人員的調查問卷，回收的3717份問卷中，有近半數護理人員疫情期間工作量增加、1694名醫護覺得工作壓力「非常大」。

對此，護師工會也提出四大訴求，包括：一、合理尊重待遇，促進護理人員回流。二、提供第一線護理人員抗疫時安身之所。三、關注輔導前線護理師的心理精神壓力。四、全民攜手照顧醫護家人，緩後顧之憂。

對於陳玉鳳與護師工會反應工作變化與訴求，江啟臣在臉書發文中也指出，從在野黨到演藝圈，募資各項醫療物資，民間都已盡心盡力，他也提到，各項政府應該提供給醫護的協助，在上星期的立法院紓困預算協商會議中，在在野黨的堅持下，做成主決議要求行政院落實，「那政府在做什麼？」

另外，江啟臣也反問，蔡政府口口聲聲說挺醫護，第一線的醫護依舊發出這樣急切的求救信號，「挺醫護不應該只剩下出一張嘴，或是不是政府高官講講話就算了，更要有具體的作為。」





▲護師工會針對護理人員工作狀況調查。（圖／翻攝陳玉鳳臉書）

▲護師工會提出四大訴求。（圖／翻攝陳玉鳳臉書）