「紅帽是國民黨自己戴上去的」　民進黨團要江啟臣表態拒中國疫苗

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內面臨疫苗短缺，國民黨立法院黨團22日表示，國民黨團從未要求政府買大陸疫苗，民進黨不要亂扣紅帽子模糊焦點。對此，民進黨立法院黨團23日表示，這頂帽子是國民黨自己戴上去的，並要求國民黨主席江啟臣公開宣示「沒有要中國疫苗」。

民進黨團23日上午召開「民主自由同盟，攜手戰勝疫情」線上記者會，與會者包括民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰。

劉世芳表示，民進黨團日前要求國民黨對採購中國疫苗表態，卻得到國民黨團回應「不要幫他們扣紅帽」，但是在過去一段時間以內，包括國民黨的前總統、前主席、前立委，甚至是現任行政首長，都有陸續提到中國疫苗要引進的問題。

▲民進黨團召開「民主自由同盟，攜手戰勝疫情」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



黃世杰指出，國民黨聲稱從未要求政府買中國疫苗，但是凡走過必留下痕跡，從去年9月至今，許多國民黨相關人士、指標性人物公開性的發言，都曾要求政府開放中國疫苗、考慮接受中國疫苗，以及不要排除中國疫苗等呼籲，「這帽子是他們自己戴上去的，不是我們在憑空想像、杜撰」。

黃世杰批評，這其中還有部分人士，一邊要求政府引進中國疫苗，一方面卻自己搶打AZ疫苗，國民黨自己要好好反省，政府在國際現貨短缺的狀況下，還能盡力爭取到疫苗現貨來到國內提供施打，國民黨卻反其道而行，在宣傳跟要求的方向上都跟中國站在一起。

黃世杰說，國民黨這樣的作為、新聞累積社會自有公評，呼籲國民黨講清楚、說明白，在疫苗政策上除了向中國乞討、要求政府跟中國洽談外，還有什麼別的策略，畢竟國民黨也是百年政黨，也有很多可以為台灣社會一起努力的地方。

羅致政指出，只要上網隨便搜尋一下，就可以看到國民黨很多重要人士，都曾經提出要中國疫苗，包括前總統馬英九、中廣集團董事長趙少康、前衛生署長楊志良、前國民黨主席洪秀柱、前國民黨立委丁守中等人。

羅致政說，國民黨要不是選擇忘記，就是故意欺騙，國民黨不要說為別人戴紅帽，但事實上自己早就已經戴上紅帽，卻又不願意拿下來，還把球甩鍋給別人。

羅致政也提及，最近中國與國民黨部分人士的說法一搭一唱、互相做球，例如國民黨批評台灣是「疫苗乞丐」，恰巧與中國中央電視台（CCTV）的說法一樣，甚至將其作為中國的大內宣、大外宣，國民黨顯然是做球給對岸。

羅致政認為，這種做法隱約讓人覺得，國民黨最後的目的還是一樣，就是非要台灣用中國疫苗不可，或者是中國可以控制的BNT疫苗為主，請國民黨再次說清楚講明白，不要只是用政治性的語言，批評民進黨貼標籤、戴紅帽。

羅致政強調，江啟臣只要公開出來宣示「我們沒有要中國疫苗」，就是這麼簡單，而不要只是閃閃躲躲，批評政府向國際社會得到疫苗是疫苗乞丐，如此只是搭配中國一搭一唱，甚至是中國大內宣的作為。

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