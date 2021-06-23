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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「紅帽是國民黨自己戴上去的」　民進黨團要江啟臣表態拒中國疫苗

▲▼防疫我+1，感謝台北市計程車隊協助防疫及運動，國民黨在主席江啟臣及多位黨籍立委陪同下，捐贈1800個防疫面罩及10000個口罩。防疫物資由台北市計程車客運商業同業公會理事長梁平良代表接受捐贈。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內面臨疫苗短缺，國民黨立法院黨團22日表示，國民黨團從未要求政府買大陸疫苗，民進黨不要亂扣紅帽子模糊焦點。對此，民進黨立法院黨團23日表示，這頂帽子是國民黨自己戴上去的，並要求國民黨主席江啟臣公開宣示「沒有要中國疫苗」。

民進黨團23日上午召開「民主自由同盟，攜手戰勝疫情」線上記者會，與會者包括民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰。

劉世芳表示，民進黨團日前要求國民黨對採購中國疫苗表態，卻得到國民黨團回應「不要幫他們扣紅帽」，但是在過去一段時間以內，包括國民黨的前總統、前主席、前立委，甚至是現任行政首長，都有陸續提到中國疫苗要引進的問題。

▲▼民進黨團23日上午召開「民主自由同盟，攜手戰勝疫情」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

▲民進黨團召開「民主自由同盟，攜手戰勝疫情」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

黃世杰指出，國民黨聲稱從未要求政府買中國疫苗，但是凡走過必留下痕跡，從去年9月至今，許多國民黨相關人士、指標性人物公開性的發言，都曾要求政府開放中國疫苗、考慮接受中國疫苗，以及不要排除中國疫苗等呼籲，「這帽子是他們自己戴上去的，不是我們在憑空想像、杜撰」。

黃世杰批評，這其中還有部分人士，一邊要求政府引進中國疫苗，一方面卻自己搶打AZ疫苗，國民黨自己要好好反省，政府在國際現貨短缺的狀況下，還能盡力爭取到疫苗現貨來到國內提供施打，國民黨卻反其道而行，在宣傳跟要求的方向上都跟中國站在一起。

黃世杰說，國民黨這樣的作為、新聞累積社會自有公評，呼籲國民黨講清楚、說明白，在疫苗政策上除了向中國乞討、要求政府跟中國洽談外，還有什麼別的策略，畢竟國民黨也是百年政黨，也有很多可以為台灣社會一起努力的地方。

羅致政指出，只要上網隨便搜尋一下，就可以看到國民黨很多重要人士，都曾經提出要中國疫苗，包括前總統馬英九、中廣集團董事長趙少康、前衛生署長楊志良、前國民黨主席洪秀柱、前國民黨立委丁守中等人。

羅致政說，國民黨要不是選擇忘記，就是故意欺騙，國民黨不要說為別人戴紅帽，但事實上自己早就已經戴上紅帽，卻又不願意拿下來，還把球甩鍋給別人。

羅致政也提及，最近中國與國民黨部分人士的說法一搭一唱、互相做球，例如國民黨批評台灣是「疫苗乞丐」，恰巧與中國中央電視台（CCTV）的說法一樣，甚至將其作為中國的大內宣、大外宣，國民黨顯然是做球給對岸。

羅致政認為，這種做法隱約讓人覺得，國民黨最後的目的還是一樣，就是非要台灣用中國疫苗不可，或者是中國可以控制的BNT疫苗為主，請國民黨再次說清楚講明白，不要只是用政治性的語言，批評民進黨貼標籤、戴紅帽。

羅致政強調，江啟臣只要公開出來宣示「我們沒有要中國疫苗」，就是這麼簡單，而不要只是閃閃躲躲，批評政府向國際社會得到疫苗是疫苗乞丐，如此只是搭配中國一搭一唱，甚至是中國大內宣的作為。

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