江啟臣未對「疫苗乞丐」說表態　民進黨團：國民黨欠全民一個交代

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，日本、美國、立陶宛等國相繼捐贈台灣疫苗，國民黨革命實踐研究院院長羅智強日前批評，台灣超前部署就是當「疫苗乞丐」。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政24日表示，國民黨欠全民一個交代，國民黨主席江啟臣必須負完全的責任。

民進黨團24日上午召開「紓困精進加碼放寛，善的力量繼續循環」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，最近所謂疫苗乞丐的說法，不只是污辱台灣自己，更羞辱、不尊重其他國家，如果導致未來的疫苗捐贈、合作生變，「現在在使用疫苗乞丐的這些個人、甚至背後的政黨，都要負完全的責任」，全台灣民眾要有點心理準備。

羅致政呼籲，希望國民黨到此為止、不要再扯了，羅智強不只是一位市議員，還是國民黨的高級黨官，如果江啟臣認為羅智強的言論不當，就請約束他不要再用這種字眼羞辱台灣，以及其他想要幫助台灣的國家。

羅致政強調，如果江啟臣不出來說話，就表示他認同這樣的說法、為這種扭曲的言論背書，那應該被譴責的就不只是羅智強，而是整個國民黨、甚至江啟臣都應該被譴責。

鄭運鵬表示，國民黨一直放大疫苗乞丐的說法，並且跟中國央視同聲一氣，就是要破壞國際友邦用疫苗支援台灣的可能性，「他們是用乞丐趕廟公」，讓台灣沒有國際聲援的疫苗，也阻止美國、日本、立陶宛等國際友邦對台灣疫苗的協助。

鄭運鵬指出，中國國台辦曾多次聲稱，要協助台灣民間取得中國疫苗，「也沒看過這些國民黨疫苗乞丐說的人，說台灣變成向中國乞討的乞丐」，所以國民黨是採取雙重標準，對美國、日本等友邦用一套說法，卻從來沒有質疑過國台辦對台灣進行做疫苗進攻、宣傳的做法。

鄭運鵬認為，國民黨這兩點非常可惡，先是綁死台灣的國際空間，讓台灣取得不到歐美有效的疫苗，然後再讓台灣掉入國台辦要施捨疫苗的陷阱，希望國人要認清其背後的政治目的。

羅致政強調，國民黨才是真正的雙重標準，對中國的要求予取予求、完全配合，對國際社會卻百般推諉，甚至羞辱幫助台灣的國家，「國民黨的確真的欠全民一個交代」，江啟臣必須為羅智強的不當說法對外說清楚、講明白，並且要負完全的責任。

劉世芳表示，疫苗乞丐說不只在台灣發酵，現在已經發酵到國際媒體上，民進黨團一再要求江啟臣、羅智強等人要回應這件事情，很遺憾台灣在尋求善的力量繼續循環時，有這種邪惡的說法，而且到現在仍然沒有得到澄清道歉，因此請江啟臣一定要對外說清楚、講明白。

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