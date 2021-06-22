美日援台疫苗　江啟臣問蔡英文：把500多條人命換來的當政績？

▲國民黨主席江啟臣贈送第一線醫護人員口罩。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

繼日本提供台灣124萬劑AZ疫苗後，美國也提供250萬劑莫德納（Moderna）疫苗。國民黨主席江啟臣今（22）日抨擊，全台人民由衷感謝其他國家捐贈疫苗，但最不該講話、最沒理由說嘴的就是蔡政府，「這是拿500多條人命換來的，不要當成你的政績！」

江啟臣表示，蔡政府迄今沒有官員負責下台，還把國外捐贈的疫苗拿來當大內宣、大外宣，還真以為是國際戰略？這疫苗不是因蔡政府努力而來，是因為友邦聽到台灣人民需要疫苗的呼喊而來，「你還喜孜孜當成政績，當戰略合作？」

對於「疫苗乞丐」說法，江啟臣表示，該負責任的是蔡英文政府，政府到現在還說要抗中保台，連疫苗都買不到，迄今人家捐的比我們買的還多，如何保台？蔡英文應該出來道歉，此時「最不該講話就是蔡政府」。

此外，江啟臣也抨擊，到現在指揮中心還在講入境普篩，這是去年3月新北市長侯友宜提出來的，一年3個月過去，指揮中心才說面對DELTA病毒，要採取入境普篩，這什麼政府？

被問及蔡英文提國產疫苗施打時程是否改口，江啟臣指出，蔡英文說疫苗是科學不是政治，怎麼不早點講，顯然之前都是政治，現在才想到是科學，國產疫苗不要把國人當白老鼠，拿到國際認證讓人民安心施打，人民才能支持。

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