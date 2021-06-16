和大家一起度難關！　桃園圓夢協會「加碼送愛」贈新鮮蔬菜

▲桃園市圓夢愛心關懷協會「加碼送愛」贈新鮮蔬菜。（圖／翻攝自謝慧謹臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

嚴峻疫情衝擊百工百業，儘管募款遽減，但圓夢愛心不中斷！桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹說，協會每個月舉辦的每月一愛活動，於疫期的5月和6月並未停止，分別為慈馨公益食物銀行募集「愛心轉運車」、並再度前進台東捐贈弱勢孩童暑期學習營經費；有感疫期許多民眾生計深影響，本月每週二「加碼送愛」贈送新鮮蔬菜給需要的民眾。

謝慧謹說，因為疫情三級警戒，有人沒工作、有人放無薪假，家庭經濟大受影響，因此協會特地在本月間的每週二「加碼送愛」，贈送新鮮蔬菜給需要的民眾，因為是疫期所以是要先電話預約(戶外以10人為限)，把大家的時間錯開，避免群聚。

這項送新鮮蔬菜的活動，是每週二下午2點到5點，在桃園區國豐二街6號的龍安祠進行。該些送出的新鮮蔬菜是協會之前跟美好基金會附設庇護工場，買了50萬憨兒親手種出來的無毒有機新鮮蔬菜，該些蔬菜每個禮拜一採收，禮拜二早上包裝，下午就馬上送出去；而之前該些蔬菜都送給育幼院、教養院，跟食物銀行，分送給弱勢家庭。因為疫情，有感很多民眾生計陷入困境，因此協會轉換個分享的方向，想要跟大家一起度過難關。

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