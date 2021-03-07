歡樂變裝踩街！　獅友募款助身障朋友建立家園圓夢

▲圓夢愛心關懷協會變裝踩街活動，和獅友共同助身障朋友建立家園。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」第86場變裝踩街愛心活動，7日於龍安國小展開，吸引500多名在地里民、身障大小朋友一起開心變裝玩造型，並於學校週邊埤塘步道感受踩街樂趣。「圓夢」協會表示，八德獅子會響應這次變裝踩街愛心活動，募資55萬元捐贈寶貝潛能發展中心，期讓更多身礙青年有學習場地。

▲謝慧瑾(左)帶領圓夢協會，7年來持續進行每月舉辦一場公益活動。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市圓夢關懷協會長期關懷弱勢，以強大愛心力量，7年來持續進行每月舉辦一場公益活動，第86場愛心活動7日於桃園區龍安國小舉行，邀請桃園市5家身障和教養機構、和在地里民等500多人，分組10個隊伍，舉辦「為愛圓夢、寶貝築家」變裝踩街愛心活動。

▲▼國際獅子會300G2區總監魏淑蓮號召獅友及熱心人士響應愛心活動。（圖／記者楊淑媛攝）

「圓夢」理事長謝慧瑾說，舉辦「為愛圓夢、寶貝築家」公益踩街，希望藉由活動呼籲大家重視及關心身心障礙者，早療及就業問題，並鼓勵大家與身心障礙朋友，走向戶外運動健身，走出力量走出愛；而變裝玩造型一起踩街，對於身障大小朋友而言，並非易事，因此需要各方的協助，感謝國際獅子會300G2區總監魏淑蓮號召獅友以及八德獅子會會長佘茂霖，共同為八德區在地的「寶貝家園」盡一份心力，合力募款幫助寶貝潛能發展中心早日完成家園建設，服務更多身心障礙者。

▲歡樂變裝踩街。（圖／記者楊淑媛攝）



寶貝潛能發展中心以「身障成人職業培訓」和「身障孩童早期療育」為主軸，打造專屬於身障者的「寶貝家園」，該中心主任陳美谷表示，目前建造工程已進入完工倒數，但受疫情波及，募款大受影響，感謝獅友們的大力支持。包括：副市長李憲明、立委鄭運鵬、社會局長鄭貴華等人均到場參加活動。

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