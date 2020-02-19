受疫情衝擊　桃市協助28家觀光工廠及產業文化館度難關

▲受疫情衝擊，經發局長郭裕信表示，桃園28家觀光工廠及產業文化館，減少約3成來客數及營業額。（圖／市府資料照提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受疫情衝擊，桃園市政府經發局長郭裕信19日於市政會議表示，桃園28家觀光工廠及產業文化館，減少約3成來客數及營業額，業者除加強環境消毒、人員訓練及規劃優惠活動等方式來吸引顧客，經發局也將函請經濟部及交通部將觀光工廠納入政府補助方案，並透過「桃園市創業創新服務辦公室」，輔導業者度過難關。

市長鄭文燦針對桃園的觀光工廠、民宿、旅館、風景區及遊客中心、休閒農場等受疫情影響，來客數及營運額大幅減少，請市府交通局、經發局、觀旅局及農業局密切注意中央相關紓困及振興方案，並瞭解業者營運情形及實際需求，加強輔導產業活動，研議符合業者需要的實質性補助方案，讓涉及疫情影響的內需產業，能分期繳納或延緩繳納地價稅、房屋稅等地方稅，減緩業者衝擊。

觀旅局長楊勝評表示，桃園民宿、旅館受疫情影響，住房及餐飲營收明顯下降4至6成，出現委外工作停止、人力縮減、周轉金需求增加等問題，觀旅局將彙整業者需求，研議向中央提出依照2019年度勞保納保員工數給予一定比例實質補貼、中央專款補助，以地價稅、房屋稅為計算基準、地方稅（地價稅、房屋稅、娛樂稅）暫緩一年繳納或是分期繳納等紓困建議，減少業者資金壓力。風景區及遊客中心受疫情影響營運部分，則研議減少權利金或延後繳納本年度權利金方案，以減輕業者資金壓力。

農業局長郭承泉表示，因疫情導致休閒農場遊客量下降，農委會於2月6日提出農業休閒旅遊輔導措施與之因應，行政院也於2月13日提出振興抵用券，農業局將函請行政院將休閒農場納入振興抵用券範圍，同時輔導休閒農場規劃更多戶外活動，增加第三方支付服務，加強行銷及提升場域品質，以提升遊客數。

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