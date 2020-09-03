桃園圓夢「每月一愛」認購一千盒月餅　助憨老家庭過秋節

▲桃園圓夢「每月一愛」認購1,000盒月餅，助憨老家庭過秋節。（圖／圓夢提供）

記者楊淑媛／桃園報導

秋節前夕，桃園市圓夢愛心關懷協會為「憨、老盡一份心力」，匯聚259人的愛心，認購真善美社會福利基金會送愛月餅1,000盒，3日上午假真善美社會基金會捐贈給予華山基金會老人與社區弱勢憨老家庭；同時也由憨兒擔任送愛特派員，幫忙把愛心月餅送出去。

▲▼桃園圓夢「每月一愛」認購1,000盒月餅，助憨老家庭過秋節。（圖／圓夢提供）

圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示：每月一場的愛心活動，在各界支持下，持續不間斷展開，而這也是該會的第80場圓夢愛心活動。這次為「憨、老盡一份心力」不但能幫助到重癱憨兒興建家園，還能讓憨兒們付出心力，幫忙把月餅送到憨老家庭，跟振興經濟一樣，大家一起把愛心振興三倍」。

真善美社會福利基金會董事長謝秀琴表示：受疫情影響，社福單位捐款遽減，儘管中秋節即將到來，月餅義賣推動仍是相當困難，還好有圓夢愛心關懷協會與公益傳播基金會的發起的「每月一愛」才讓，月餅義賣能順利推廣，更是一口氣號召259人齊一起做公益，募集40萬元認購1,000盒月餅。

真善美社會福利基金會推出憨兒繪製，並由知名插畫家彎彎手繪設計限量月餅禮盒，有綜合月餅、鳳梨酥、蛋黃酥禮盒，義賣金額180~498元不等，邀請大家齊作愛心。

·用過都說好，回購率超高