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國道嚴重超速「10大黑名單車號」公布　最扯狂飆時速217公里

▲▼春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲高公局公布5月份國道10大嚴重超速車輛。（圖／示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

高公局透過大數據分析，每月都會統計國道嚴重超速的時段與路段，今（16）日公布5月份嚴重超速的10大違規車輛車牌號，其中，最誇張光是5月份就超速144次，上國道更平均飆速217公里。高公局表示，相關資料都會提供給國道公路警察局加強勤務安排，以取締違規超速車輛。

根據5月份行駛國道交通資料，高公局篩選出超速60公里以上且重複嚴重超速的排名前10名違規車輛，當中最誇張車輛1個月就超速144次，平均飆速達217公里，嚴重超過國道最高速限標準。

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▲▼高公局公布5月嚴重超速前10名車號。（圖／高公局提供）

▲高公局公布5月10大嚴重超速車牌號。（圖／高公局提供）

高公局表示，依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，汽車駕駛人行駛高速公路車速超過規定之最高速限，處新台幣3,000~6,000元罰鍰；超速60公里以上者，依同條例第43條規定，處新台幣6,000~24,000元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣汽車牌照6個月；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。

另若2輛以上汽車共同超速60公里以上，或在道路上競駛、競技者，處新台幣30,000~90,000元罰鍰，並當場禁止其行駛及吊銷其駕駛執照。

高公局強調，相關資料都會提供給國道公路警察局加強勤務安排，以取締違規超速車輛，呼籲駕駛人務必依速限規定行駛，以保護自身及他人之行車安全。

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