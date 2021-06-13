待不住！國5今仍有3398輛次南下　全台「5匝道」車流回堵

▲端午連假第2日，國5南向通過量為3398輛次。（圖／翻攝自高速公路1968網頁）

記者賴文萱／台北報導

今天是端午連假第2天，但為避免國道湧入太多跨區車輛，高公局持續嚴格匝道儀控管制。高公局預估今天國道交通量約為49百萬車公里，上午除了國5外，北部內湖、五股及中部大雅、霧峰，還有南部永康入口匝道都有車流回堵狀況。

高公局指出，今天預估車流量為49百萬車公里，國5截至上午9點，南向通過量為3398輛次，相較去年同期減少76%。疫情期間為減少用路人上路，高公局實施史上最嚴格匝道儀控管制，昨連假第一日造成民生物流、大客車、小客車塞在匝道入口，多處路段嚴重車流回堵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國道今日大致順暢，但仍有少部分入口匝道有車流回堵情形。（圖／翻攝自高速公路1968網頁）

高公局表示，今天除了國5以外，北部內湖、五股及中部大雅、霧峰，還有南部永康入口匝道仍有車流回堵狀況。針對目前執行的嚴格匝道儀控管制，已實施匝道儀控彈性處理機制：民生物流及大客車較多匝道，已請交控中心監控人員彈性放寬綠燈秒數，另緊急救護車輛可走匝道路肩，請等候車輛多加禮讓，高公局呼籲小車不要上國道，將國道讓給上述車輛優先行駛。

至於省道部分，公路總局表示，目前省道全線路況順暢，90條國道客運於6月12日總計開行1,183班次，總載運人數4,009人，平均每班人數3.3人；6月13日截至9時開行225班次，總載運人數480人，平均每班人數2.1人，各開行班次乘載率均維持20%以下。