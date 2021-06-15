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今年1-5月國道A1死傷比去年還多　超速佔45%「最危險8小時」曝

▲國道一號北向352.1公里車禍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高公局統計今年1-5月國道計有29件A1交通事故，共造成30人死亡，比去年同期多。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者賴文萱／台北報導

高公局統計今年1-5月國道計有29件A1交通事故，共造成30人死亡，38人受傷，較去年同期大幅增加；其中件數增加16件、死亡增加17人，受傷增加20人。主要肇事車種為自小客車18件，約佔62%，肇因多為變換車道或方向不當12件（約佔41%）及未注意車前狀態6件（約佔21%），且多數發生在晚間至凌晨（22時至6時）共13件，約佔45%。

高公局分析前述29件A1事故，未繫安全帶者有10件（約佔34%）、超速有13件（約佔45%）；其中，未繫安全帶之A1事故涉及超速者有7件（70%），顯示未繫安全帶用路人，其超速違規可能性亦高；另涉及疲勞駕駛者有8件，顯示仍有部分用路人開車前未養足精神。

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▲國道一號北向352.1公里車禍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高公局統計今年1-5月國道計有29件A1交通事故，共造成30人死亡，比去年同期多。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高公局提醒，未繫安全帶違規者，依「道路交通管理處罰條例」第31條第2項及第33條規定，處新台幣3,000~6,000元罰鍰。於國道超速者，則依同條例第33條及第43條規定，視情節輕重處新台幣3,000~24,000元不等罰鍰，嚴重超速更將當場禁止駕駛及吊扣汽車牌照6個月，甚至吊銷駕照。

高公局表示，後續除將利用微電影、海報、摺頁及電子看板宣導用路人「駕車乘車繫安全帶」、「注意車前狀況」、「依速限行駛」及「小心變換車道」之外，上述肇事分析結果也將提供給國道公路警察局，作為勤務安排及加強違規取締參考。

鑒於目前國內疫情嚴峻，高公局呼籲用路人應減少不必要之外出移動，需要開車出門時，務必養足精神及繫妥安全帶，並務必依速限行駛、注意車前狀態，以確保行車安全與秩序。

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