快訊／端午北返潮下午湧現！　16:00起國道改連續假日匝道儀控

記者賴文萱／台北報導

今天是端午連假第2天，但為避免國道湧入太多跨區車輛，高公局持續嚴格匝道儀控管制。交通部長王國材下午在指揮中心記者會宣布，預估用路人下午北返，因此16時起將調整匝道儀控強度，調整為連續假日的匝道儀控，即視個別路段壅塞情況實施，必要時分階段實施精進式匝道儀控。

▲端午連假第2日，國5南向通過量為3398輛次。（圖／翻攝自高速公路1968網頁）

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高公局指出，今天預估車流量為49「百萬車公里」（車公里意指所有車輛行駛的總里程），國5截至上午9點，南向通過量為3398輛次，相較去年同期減少76%。疫情期間為減少用路人上路，高公局實施史上最嚴格匝道儀控管制，昨連假第一日造成民生物流、大客車、小客車塞在匝道入口，多處路段嚴重車流回堵。

王國材下午表示，基於早上國道全線交通量比昨天減少三成，且預估下午大部分用路人開始北返，今日16時起，國道「嚴格匝道儀控管制」調整為「連續假日匝道儀控」，即視各別路段壅塞情形實施儀控，必要時分路段實施精進式匝道儀控。

▲國道今日大致順暢，但仍有少部分入口匝道有車流回堵情形。（圖／翻攝自高速公路1968網頁）

端午節連假首日（6/12），國道全線交通量為52百萬車公里，較去年端午節連假首日119.8百萬車公里減少56.6%，150公里以上（台中以南）長途旅次車輛數較去年端午節連假亦減少65%（減少13.2萬輛），其中以小客車為主之國5南向通過雪山隧道交通量亦較去年端午節連假首日減少3.2萬輛次約減少66%，顯見嚴格匝道儀控管制有抑制150公里以上跨區活動旅次及使用國道的車輛數。

王國材表示，謝謝所有用路人配合管制措施，的確這次在宣導上比較慢，也造成很多人不便，因此中間針對民生物流、大客車，還有工業區部分也調整儀控的處理，但很重要的是，有達到理想的目標。

在公共運輸部分，假期首日高鐵總計開行89班車次，總載客0.96萬人次，平均乘載率4.8%；台鐵載客數為10,068人次，平均乘載率2.33%；國道客運，總計開行1,183班次，總載運人數4,009人次，平均乘載率10.8%，都是歷史新低。交通部表示，乘載率均符合期望目標，感謝國人配合。