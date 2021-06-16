桃園婦搭小黃摔國道慘死　狠心運將裝沒事繼續排班被起訴

▲桃園市吳姓婦人前年3月間搭乘小黃，卻在中山高國道南下67公里幼獅交流道離奇摔落外側車道，國道警察現場處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓婦人前年3月間從中壢區搭乘計程車外出，未料行經國道中山高南下幼獅交流道附近，不知何故突然從小黃摔至外側車道，國道警察緊急送醫急救，但因顱內出血等傷勢，遲至10天後仍宣告不治，警方依遺棄致死罪嫌將小黃廖姓駕駛移送桃檢偵辦；桃檢查出，廖男事發後未將吳婦送醫急救，反而仍到中壢車站排班繼續攬客，偵結依遺棄致死罪嫌將廖男提起公訴。

檢警調查，53歲的廖姓小黃司機，於2019年3月4日晚間6時許，在中壢區中原大學附近搭載58歲吳姓婦人，吳婦聲稱要到楊梅區天成醫院看診，但小黃行經國道中山高南下67公里處幼獅交流道附近時，不知何故，吳婦突然自小黃摔落至國道外側車道上，事後國一警方接獲報案趕抵現場，發現吳婦昏迷不醒，右小腿有骨折、撕裂傷、左臉腫脹等傷勢且意識不清，身旁有大量嘔吐物，警方送往楊梅怡仁醫院搶救，後因傷勢嚴重再轉送林口長庚醫院救治。

國道警方連夜調閱監中原大學視影像積極比對查出，吳婦在中原大學上了廖姓運將計程車，廖男在檢方複訊時事後辯稱曾聽見車裡、車外傳來「眶眶」聲音，惟仍繼續向前行駛離去，後來還回到中壢火車站排班；至於吳婦為何會不見，廖男聲稱自己也搞不清楚，直到接獲警方通知才知道吳婦躺臥在高速公路上。

桃檢根據證人指證與小黃車內後座等處遺留有血跡，但血跡與吳婦之DNA不符合，車內未見打鬥或刀械物品，現場勘驗吳婦指甲並無廖男DNA型別之事實，再根據醫院診斷證明與死亡證明報告等佐證，吳婦係從計程車中跌落，因高速行駛導致頭部外傷併發顱骨骨折等傷勢，引發腦損傷併發肺炎致死，廖男經送司法精神鑑定並無顯著降低行為能力，偵結依遺棄致死罪嫌將廖男提起公訴。

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