　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園婦搭小黃摔國道慘死　狠心運將裝沒事繼續排班被起訴

▲桃園市吳姓婦人前年3月間搭乘小黃，卻在中山高國道南下67公里幼獅交流道離奇摔落外側車道，國道警察現場處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓婦人前年3月間搭乘小黃，卻在中山高國道南下67公里幼獅交流道離奇摔落外側車道，國道警察現場處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓婦人前年3月間從中壢區搭乘計程車外出，未料行經國道中山高南下幼獅交流道附近，不知何故突然從小黃摔至外側車道，國道警察緊急送醫急救，但因顱內出血等傷勢，遲至10天後仍宣告不治，警方依遺棄致死罪嫌將小黃廖姓駕駛移送桃檢偵辦；桃檢查出，廖男事發後未將吳婦送醫急救，反而仍到中壢車站排班繼續攬客，偵結依遺棄致死罪嫌將廖男提起公訴。

檢警調查，53歲的廖姓小黃司機，於2019年3月4日晚間6時許，在中壢區中原大學附近搭載58歲吳姓婦人，吳婦聲稱要到楊梅區天成醫院看診，但小黃行經國道中山高南下67公里處幼獅交流道附近時，不知何故，吳婦突然自小黃摔落至國道外側車道上，事後國一警方接獲報案趕抵現場，發現吳婦昏迷不醒，右小腿有骨折、撕裂傷、左臉腫脹等傷勢且意識不清，身旁有大量嘔吐物，警方送往楊梅怡仁醫院搶救，後因傷勢嚴重再轉送林口長庚醫院救治。

國道警方連夜調閱監中原大學視影像積極比對查出，吳婦在中原大學上了廖姓運將計程車，廖男在檢方複訊時事後辯稱曾聽見車裡、車外傳來「眶眶」聲音，惟仍繼續向前行駛離去，後來還回到中壢火車站排班；至於吳婦為何會不見，廖男聲稱自己也搞不清楚，直到接獲警方通知才知道吳婦躺臥在高速公路上。

桃檢根據證人指證與小黃車內後座等處遺留有血跡，但血跡與吳婦之DNA不符合，車內未見打鬥或刀械物品，現場勘驗吳婦指甲並無廖男DNA型別之事實，再根據醫院診斷證明與死亡證明報告等佐證，吳婦係從計程車中跌落，因高速行駛導致頭部外傷併發顱骨骨折等傷勢，引發腦損傷併發肺炎致死，廖男經送司法精神鑑定並無顯著降低行為能力，偵結依遺棄致死罪嫌將廖男提起公訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►改善首日動線不順暢缺點　桃園多數接種站改為宇美町式

►航警自曝「上班7年都過退休生活」　局長震怒：記過調整職務

►疫苗施打人龍擠　桃園將增設巨蛋、龍岡國中2接種站「分流降載」

ET快訊
蛇精男染新冠「整個人都變了」　消失5個月首露面
確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了
彰化打AZ猝死首例！　86歲阿公隔天斷氣
日本防衛白皮書草案　首度提到台灣
快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間
628降二級難度高！　醫估「最有可能時間點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

強風吹倒路樹橫躺鐵軌！桃警急通報1小時排除　影響7列次755人

彰化打AZ疫苗猝死首例！　86歲阿公打完隔天斷氣

低收女機車失竊急翻了　警一招「校正回歸」20公里外尋回

北市金吾獎「刑大6名捕」出線！葉問式抓毒1打2　逮保護傘潑糞煞

台南女不讓無罩男離開挨告　黃偉哲：考慮提供法律上協助

不爽女友人被偷拍...他開直播暗批！14人「群聚鬥毆」拉信號彈

退伍軍人運動突昏倒　溜狗消防員CPR4分鐘救回！空拍機全都錄

年薪33萬裝大亨騙包養　2女陪上床幫辦信用卡虧很大

快訊／再添1死！　台中60歲腎臟癌男打完疫苗身亡

台中94歲翁昨天打疫苗　今晨喝水從口流出…家屬嘆「人沒有了」

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

強風吹倒路樹橫躺鐵軌！桃警急通報1小時排除　影響7列次755人

彰化打AZ疫苗猝死首例！　86歲阿公打完隔天斷氣

低收女機車失竊急翻了　警一招「校正回歸」20公里外尋回

北市金吾獎「刑大6名捕」出線！葉問式抓毒1打2　逮保護傘潑糞煞

台南女不讓無罩男離開挨告　黃偉哲：考慮提供法律上協助

不爽女友人被偷拍...他開直播暗批！14人「群聚鬥毆」拉信號彈

退伍軍人運動突昏倒　溜狗消防員CPR4分鐘救回！空拍機全都錄

年薪33萬裝大亨騙包養　2女陪上床幫辦信用卡虧很大

快訊／再添1死！　台中60歲腎臟癌男打完疫苗身亡

台中94歲翁昨天打疫苗　今晨喝水從口流出…家屬嘆「人沒有了」

易飛網搶進防疫市場「連三月開紅盤」　虎航也採用「拚單季轉盈」

台南查獲「假實聯真騙餐」　黃偉哲籲勿因貪小便宜觸法

陳文茜喊公布第二類名單！陳宗彥用人數回應：中央防疫人員3千人

疫情重傷年輕演員！　《樂獄》男星繳不出房租「連2年申請紓困金」

宅配單大增！賣場「配送時間」延遲　家樂福8天起跳、大潤發停接單

桃園連鎖麵店女兒、岳父都中　龜山4工人居隔確診全廠191人PCR

柯文哲回應苗博雅「陪雙北坐牢」：沒必要講這種話

嘉義縣百歲人瑞打疫苗　醫護到宅注射巡迴施打

窗邊看見垃圾車！歐告「飆高音嗷嗚～」大聲提醒　走廊幫手接力唱

結婚2週年紀念日！「夫妻雙雙墜亡」31歲尪死前PO：妳逼我成閻王

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

社會熱門新聞

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

即／國道一號「20車連環撞」釀3傷

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

即／警大公安所榜首　炫耀過太爽錄取遭撤銷

台中90歲婦打完疫苗亡　家屬心痛「昨天還好好的」

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

快訊／國一南下民雄段20車連環追撞　死傷不明

美人闆娘搶名醫「掐臀寄生上流」　拖鞋公主被擊敗離婚

即／剛在橋下洗東西　下秒「她漂在水面」身亡

94歲翁昨天打疫苗　今天「人沒有了」

台中2人打疫苗亡　若「接種致死」最高給付600萬

更多熱門

相關新聞

板橋婦台北橋墜河亡　兒慟：凌晨還有看到人

板橋婦台北橋墜河亡　兒慟：凌晨還有看到人

北市1名婦人因長期精神不穩，竟然在16日從板橋跑到台北橋下，原本被1名街友發現坐在河堤邊的椅子上發呆，不時又蹲在河邊，但沒多久就被發現漂在水面，附近民眾緊急報警，警消將婦人打撈上岸，但仍宣告不治。

家人阻婦出門...她攀5樓窗外鄰大驚

家人阻婦出門...她攀5樓窗外鄰大驚

即／國一南下41.6K 3車追撞　疑腦震盪2人送醫

即／國一南下41.6K 3車追撞　疑腦震盪2人送醫

即／榮總退休婦陳屍家中！遺體腐爛衛生局已採檢

即／榮總退休婦陳屍家中！遺體腐爛衛生局已採檢

今年1-5月國道A1死傷「比去年多」

今年1-5月國道A1死傷「比去年多」

關鍵字：

小黃運將婦人慘摔國道遺棄致死

讀者迴響

熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

印度神童預言成真　英國出事了！

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面