確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

記者徐政璿、袁茵／台北報導

全台三級警戒至6月28日，今（15日）新增185例本土，台北市降到42例。台北市長柯文哲認為，近期新增確診數下降有兩原因，一是病例減少，二是遇上端午連假而出來快篩的人變少，後續要觀察陽性數目有無變化。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲分析確診下降有雙重因素，第一是病例減少，第二是遇到假期，篩檢人數到昨天降到1100人，沒放假最高到2400人，放假會影響人「求醫」的行為，一部分疫情趨緩，一部分是放假的關係，疫情才會趨緩。

柯文哲也直言，「快篩站去做社區普篩的效果越來越差」，他要改變戰術，用精準篩檢找出確診者，否則在疫苗來之前，三級警戒仍得繼續。

針對三級警戒是否可能提早解除，柯文哲表示，台灣純粹用防護的方式，沒有採取硬性封城，民生維持一定程度，一開始有點混亂，但大會戰結束了，剩小的游擊戰。

柯文哲說，三級警戒要不要解除，還是按照科學標準，連續幾天超過幾例，升至三級警戒，反過來，連續幾天少於100個要降級？

不過，柯文哲說，比較麻煩的是這樣，台灣城市連在一起，三級要降，要全台灣一起動。

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