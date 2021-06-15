「南港區增加32」　柯文哲曝戰術：用Google Maps精準篩檢滅群聚

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市15日新增26例確診個案，北市府下午於疫情應變記者會公布各行政區確診數據，市長柯文哲表示，各行政區的確診數慢慢趨緩後，但發現南港區增加，因此接下來要改變戰術，用Google Maps做精準篩檢，熱點殲滅戰處理，用這樣的方法試看看，也許能讓確診案例一步步減少。

柯文哲表示，從現在的死亡案例看來，已經不是很準確，很難反應疫情狀態，所以接下來戰術要開始改變，過去是熱區處理，現在數量少的話，要把躲在社區潛藏的感染源頭撲滅，過去是大會戰，現在要消滅游擊隊。

觀察北市12行政區數據變化，柯文哲指出，在21、22周時，其他行政區都減少，只有南港區是增加，結果一用Google Maps查出發現，該區有群聚，之後把它撲滅。

柯文哲強調，現在開始改變疫調方法，用Google Maps精準篩檢，熱點殲滅戰處理，也許可讓確診案例一步步減少，這是目前的作戰計畫。

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