18歲女連假太無聊！騎30公里就為摸2把　4人全吃上罰單



▲警方發現一群人正在廚房聊天、打麻將 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市一名18歲朱姓女子在端午連假期間，與2男子相約到路竹區一名卓姓男子家中打麻將，不料因為聲音太大遭民眾檢舉，這群人因耐不住無聊才相約打牌，朱女更是遠從30公里遠的左營跑到路竹就為打麻將，警方依違反《傳染病防治法》現場4人開出舉發單。

▲警方依傳染病防治法開出舉發單 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄路竹區建國路某民宅內有人在打麻將，擔心群聚成為防疫破口，民眾報警請求協助。員警到場起初只聽到室內傳來打麻將的聲音，在才剛抵達的友人帶領下，進屋內發現有3男1女正在廚房聊天與打麻將。

▲朱姓女子(左)從左營騎車到路竹的朋友家打麻將 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經了解，居住在該處的卓姓男子，與20歲的王姓、黃姓男子，還有18歲朱姓女子因假期間耐不住無聊，才會相約至卓男家中玩麻將解悶，其中朱女更是遠從30公里外的左營騎車到路竹，就只為打麻將，還被開單直呼實在得不償失。最終警方依《傳染病防治法》對在場4人掣單舉發，全案後續將移請衛生局進行裁罰。

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