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615警察節　西螺福興宮贈「太平媽POLO衫」與防護面罩

▲西螺福興宮以約200件防疫用品和衣服，表達感謝警察們的辛勞，祈願太平媽守護所有員警平安。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮以約200件防疫用品和衣服，表達感謝警察們的辛勞，祈願太平媽守護所有員警平安。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今6月15日警察節，西螺福興宮為感謝警察辛勞，防疫期間警員站在一線的防疫守護民眾健康家園，今年準備「太平媽潮T－POLO衫版」和「防疫防護面罩」紀念品，於警察節致贈給西螺分局所有的員警，體恤辛勞的警察，並讓警員執勤防疫能更安全。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，地方警察除了基本堅守岡位，在防疫期間又需投入各項防疫工作，站在防疫的第一線，守護大家的健康家園。因應這波疫情，希望辛苦的警察同仁可以安心的值勤與防疫保護，特別準備防疫防護面罩，加強防疫的配備。

▲西螺福興宮以約200件防疫用品和衣服，表達感謝警察們的辛勞，祈願太平媽守護所有員警平安。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮董事長楊文鐘與志工協會理事長代表捐贈太平媽潮Ｔ及防護罩，由西螺警分局長張明盛代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮說明，有別以往，今年警察節特別設計專屬太平媽潮Ｔ，選擇排汗材質，製作「太平媽潮T」，讓辛苦的警員可以穿的舒適。以約200件防疫用品和衣服，表達感謝警察們的辛勞，祈願太平媽守護所有員警平安，防疫期間感謝警察同仁一起守護健康家園。

▲西螺福興宮以約200件防疫用品和衣服，表達感謝警察們的辛勞，祈願太平媽守護所有員警平安。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮以約200件防疫用品和衣服，表達感謝警察們的辛勞，祈願太平媽守護所有員警平安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局長張明盛表示，西螺福興宮捐贈我們一批防護面罩200個真是很特別的警察節，今日楊文鐘董事長與志工協會理事長所代表捐贈的太平媽潮Ｔ，西螺警分局警員均非常感謝，未來將持續秉持為民服務精神，認真值勤與防疫保護民眾。　

▲西螺福興宮以約200件防疫用品和衣服，表達感謝警察們的辛勞，祈願太平媽守護所有員警平安。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺警分局長張明盛表示，感謝西螺福興宮的捐贈，西螺警分局未來將持續秉持為民服務精神，認真值勤與防疫保護民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）


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