獨／鎢鋼大王廖萬隆捐6千萬整修職校　拔尖扶弱創就業機會

記者郭世賢／新北報導

有《鎢鋼大王》之稱的廖萬隆，也是現任跨國企業「春保森拉天時鎢鋼集團」總裁，於2020年5月接任「中華商業海事職業學校」董事長後，出身雲林農村的他，特別體會偏鄉、弱勢家庭求學的艱辛，除了已投資超過6千萬元，更邀請鴻海集團創辦人郭台銘一同支持成立獎助學金，最近更開始重新整修全新綜合球場，讓位在新北市萬里區「中華商業海事職業學校」有強大企業家當後盾，永續經營。

▲鎢鋼大王「春保森拉天時集團」總裁廖萬隆。（圖／記者劉亮亨攝）

廖萬隆先生接受《ETtoday新聞雲》記者專訪表示，他出身於雲林農村鄉下，他說自幼家庭貧困，特別能體會偏鄉、弱勢家庭求學過程艱辛，這一年多來他在學校出資超過6千萬元，致力改善學生生活及教學環境，學生的吃、住、生活環境，是他最重視的，經營學校是公益事業，更邀請多年好友也致力於公益的鴻海集團創辦人郭台銘一同共襄盛舉。

中華商海校長彭朋薰表示，本校創校54年，一直是國內培養海事人才重要的指標學校之一，這一年來在新任董事會支持下，陸續整修學生宿舍、學生餐廳、電腦設備、教室課桌椅等等，每學期更提供百萬獎助學金，獎勵成績優秀及弱勢族群的孩子，讓孩子在無後顧之憂的環境下努力學習成長 。

▲「中華商業海事職業學校」校長彭朋薰。（圖／記者劉亮亨攝）

彭朋薰校長也說，目前興建全新綜合球場，未來也計畫成立籃球、足球等相關體育社團並承辦地方賽事，讓學生在讀書之餘也可有揮灑自己的興趣的舞台，配合集團企業資源，讓學生可以保證就業。

目前面臨少子化的問題，許多私立高中職紛紛選擇退場，彭朋薰校長則表示，少子化是現在每一所學校都會面臨的問題，這是巨大的挑戰，短時間也無法改變現況，有些選擇退場停損，但仍也有人選擇繼續堅守在這塊園地上默默為偏鄉教育耕耘。

▲▼廖萬榮先生經營學校是公益事業，邀請好友鴻海集團創辦人郭台銘共襄盛舉。（圖／春保森拉天時集團提供）

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