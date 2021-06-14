新北護理師「憂家人染疫」輕生亡！留下3歲雙胞胎　幕後真相曝

▲輕生的護理師在新店一間醫療機構擔任負責人。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全台醫療能量緊繃，新北市新莊區一名賴姓護理師疑似不堪防疫壓力，長期下來身心俱疲，日前被家人發現在臥室內自縊輕生。由於賴女職業敏感，檢警一度考量對其遺體進行PCR檢測，確認有無染疫，但經審酌後，於今（14日）表示，由於賴女並未隔離，其任職的康復之家也無確診案例，最終決定不進行PCR採檢。

檢方調查，47歲的賴姓女子在新莊區某護理之家擔任負責人、兼護理師，專門收容需要長期照顧的精神病患者；近日全台疫情爆發，賴女自知其職業風險性高，為顧及家人安全，盡量自我隔離、避免接觸，11日當天下班返家後，隨即進入臥房內未再外出；直到12日上午，丈夫發現妻子還沒吃午餐，敲門關心後無人回應，開門才發現妻子竟在房內自縊身亡。

丈夫供稱，妻子患有精神官能症，夫妻倆前年產下一對雙胞胎，但由於對育兒觀念分歧，曾為了孩子養育問題發生爭執，最後夫妻倆分房睡，雙胞胎則由丈夫照顧，賴女則專心經營康復之家。

由於現場並未留下遺書，一時之間也難以得知賴女輕生原因；但警方研判，近期全台進入三級警戒，賴女身為護理人員，也嚴格遵守防疫措施，懷疑可能是疫情期間壓力過大才導致其選擇走上絕路。檢警第一時間表示，若有必要，法醫將會對賴女遺體進行PCR檢測，釐清有無染疫；但今警方指出，經調查過後，由於賴女並未隔離，該康復之家也無確診案例，決定不做PCR，後續法醫以自縊身亡結案，已經開立死亡證明給家屬。

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