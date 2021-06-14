暖心！小學生拿零用錢捐1萬個防護面罩　「給侯友宜的一封信」曝光

記者楊蕓／新北報導

侯友宜14日召開防疫記者會，特別感謝各界持續捐贈物資，「好日子愛心大平台」捐款累積近3億7千萬元。侯友宜今天也特別分享，一對兄妹拿出多年存的零用錢，買了1萬個防護面罩捐贈給第一線醫護人員，希望能和市長一起並肩作戰，打敗COVID-19。

衛生局表示，就讀新北市裕德國小三年級的黃紹婷及國中一年級的哥哥震豪，看到新聞報導新冠肺炎疫情嚴峻，特別將平時省下來的零用錢和累積的紅包錢，請叔叔購買1萬個防護面罩，希望能夠幫助第一線醫護人員。

兄妹倆寫給侯友宜的一封信也曝光，內容寫道「侯市長您好，謝謝您用心地守護新北市，我現在只能在家上課，不能外出，這時我才感受到自由的美好，看到新聞報導，知道防護面具有短缺，我和哥哥拿出零用錢，買了一萬個防護面罩，希望我的面罩能幫到侯市長和第一線的醫護人員。很高興能和市長並肩作戰，讓市長牽起我的手，打敗COVID-19。」

信的最後還特別備註「如果收到面罩可以打電話通知我嗎？我怕我的錢被叔叔吃掉，所以要跟我說」，讓侯友宜不禁笑說小朋友真的很可愛，也感謝他們的愛心。

衛生局表示，小學生捐出1萬個防護面罩，將由衛生局轉送給新北市急救責任醫院，另外阿公、阿嬤贊助的防護面罩則已分別送至：消防局50個、亞東醫院3000個。

▲新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／直播畫面）