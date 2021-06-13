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社會 社會焦點 保障人權

黑衣男拉下口罩喝飲料　超商店員制止遭揮拳！2人扭打都送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名黑衣男子日前晚間到便利商店購買飲料、微波食品，就在等待過程中，拉下口罩喝飲料，店員見狀制止要他戴好口罩，男子不滿竟揮拳毆打店員，2人進而發生扭打，警方獲報到場將2人拉開並帶回偵訊，事後雙方不提告，仍依社維法函送，未戴口罩部分通報衛生局裁罰。

▲▼ 李男拉下口罩喝飲料遭制止，出拳毆打全家店員，雙方在店內扭打 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲ 李男拉下口罩喝飲料遭制止，出拳毆打全家店員，雙方在店內扭打 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

上個月（5月）23日，34歲李姓男子在深夜11時許，到新北市永和區秀朗路一段全家便利商店買飲料、微波食品，就在等候加熱時，他逕自將口罩拉下喝飲料，24歲周姓店員擔心有染疫危險，出言制止「請把口罩戴上」。

▲▼ 李男拉下口罩喝飲料遭制止，出拳毆打全家店員，雙方在店內扭打 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李男聽到不滿地回他「不拉下口罩要怎麼喝飲料」，店員立刻回嘴「不戴口罩請你出去」，李男拿了東西後轉身離開商店，沒多久再度進入店內「你口氣可以好一點嗎？」，周姓店員不予理會，李男隨即朝他揮拳，雙方在店內扭打。

旁邊的民眾見狀立即報警，警方獲報趕抵將2人分開，並帶回派出所偵訊。店員向警方表示，店內顧客人來人往，不戴口罩將會有染疫的可能，中永和更是新北市疫情重災區，才會出言相勸，事後2人均不提告，但仍依社會秩序維護法函送偵辦，李男未戴口罩部分，將通報衛生局開罰3000-15000元。

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