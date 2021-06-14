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21警因公染疫　侯友宜：新北疫情稍有控制警察功勞不可抹滅

▲▼侯友宜關懷因公染疫警察同仁。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜關懷因公染疫警察同仁。（圖／新北市府提供，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

警察節前夕，新北市長侯友宜14日赴新北刑事警察大隊慰勞科偵隊同仁，感謝警察在防疫期間，承擔高風險、高壓力在第一線協助找失聯者、疫調，以及維護篩檢站、醫院的安全，「今天新北市疫情能夠稍有控制，警察同仁辛苦的功勞不可抹滅。」

新北刑事警察大隊科偵隊兩名同仁，因偵辦詐欺集團案件，疑似與多名集團成員接觸及協助找尋失聯遊民接觸而染疫，其中李姓警員於5/26確診，經集中檢疫所隔離治療及防疫旅館居家隔離後，於6/13返家自主健康管理，目前正待PCR檢測結果中，如為陰性即可立即返回工作崗位。

科偵隊其他34名成員自5/26日起即全員居家隔離，於6/11確認全員PCR檢測為陰性後，均返回工作崗位，目前僅剩李姓警員1人尚待確認檢驗結果。

侯友宜表示，這段期間新北的警察不但要捍衛治安，更要把防疫做好，辛苦的警察同仁在防疫期間承擔高風險、高壓力，在第一線協助找失聯者、疫調，甚至到菜市場、衛生所，包括居家隔離的協助，他們真的很用心、很辛苦。

「今天新北市疫情能夠稍有控制，警察同仁辛苦的功勞不可抹滅。」侯友宜說，身在值勤第一線，有21位同仁確診，目前有16人康復，5人還在集中檢疫所，祝福新北市所有的警察，要一起防疫以外，更重要的是身體一定要平安、健康，警察辛苦了，一起為新北的防疫再做努力，守住市民的平安健康，警察加油。

▲▼侯友宜關懷因公染疫警察同仁。（圖／新北市府提供）

▲▼侯友宜關懷因公染疫警察同仁。（圖／新北市府提供）

▲▼侯友宜關懷因公染疫警察同仁。（圖／新北市府提供）

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