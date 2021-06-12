「眼皮＋濃密美睫」掉地上！正妹遭吉娃娃撲臉撕咬　眼珠整顆露出

記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州發生恐怖事件，23歲的凱爾西（Kelsey Salmon）為了生日派對與夏威夷之旅，特地前往美容沙龍接睫毛，未料卻遭美睫師的吉娃娃攻擊，左眼眼皮連同剛接好的濃密美睫被整片扯下，掉在地板上。她照鏡子看見自己眼珠完全露出，立刻嚇得崩潰大哭，幸好手術後成功縫回去，目前恢復良好。

凱爾西認識的美睫師預約額滿，於是在Instagram上另尋工作室。她回憶，自己剛躺下來就聽見吠叫聲，「這隻吉娃娃跑進來（房間）並且跳上床，我伸手摸摸牠，一切都很好」，未料完成後起身坐好，竟發生恐怖意外，「我低頭看著牠，而牠就一直盯著我看，然後不知道怎麼搞的……牠跳起來咬住我的臉，把我的眼皮扯掉了」。

▲凱爾西的眼皮掉落在地上，上面還有剛接好的睫毛。（圖／翻攝臉書帳號Kelsey Salmon、TikTok@kelseysalmon）



《太陽報》報導，凱爾西回憶，當時一切發生得太快，根本來不及閃躲，也不知道究竟被咬到哪裡，只是發現到處都是血。她看見美睫師慌忙撿起掉落在地上的眼皮與睫毛，趕緊照鏡子，看見自己的慘狀，立刻崩潰大哭。

凱爾西表示，美睫師協助止血並呼叫救護車；醫護到場後，也趕緊拿出紗布，裹住眼皮並且冰敷。她說，雖然現在必須每天使用抗生素眼藥水與處方藥膏保持濕潤，而且傷口大約1年才能完全癒合，但至少目前情況持續好轉，「牠沒有咬到眼珠真是太幸運了，因為如果這樣的話，情況可能比現在更糟糕1000倍」。

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