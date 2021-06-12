華爾街日報：拜登打算跟隨川普對中強硬　挺台承諾不容懷疑

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國「華爾街日報」認為，總統拜登過去一週對中國的政策表明，他打算保留前手川普的對中強硬立場，儘管執行方式有所不同，北京也不應懷疑拜登政府對台灣的承諾。

拜登政府雖在8日撤銷川普時期對TikTok等中國應用程式的禁令，但就在幾天前，更多的中國企業被列入川普時期所建的美國投資黑名單。拜登政府本週還表示，正啟動與台灣的貿易和投資談判。

「華爾街日報」引述一名拜登政府官員坦承，總體而言，最近的舉措是建立在川普普時期所採取的行動之上，「我們認為，川普政府所做的一些工作至關重要，儘管採取的方式不一定合理。」

保守派智庫美國企業研究所（AEI）學者史劍道（Derek Scissors）認為，拜登的做法相當於把川普的行動披上一層更專業化的外衣，比如強化中國投資黑名單，以應對法律挑戰。

報導指出，川普執政期間回避與台灣的貿易談判，把重點放在中國。拜登除正在恢復與台灣的貿易對話，近期還在與日、韓領袖會晤時討論確保台海穩定的問題，並在峰會後發布聲明。

美方高層官員說：「美國正在努力明確一點，即若北京對本屆美國政府（對台）承諾有任何懷疑，那麼北京應該三思。」

美國國會內部一些友台議員希望美國能更進一步，與台灣簽署雙邊貿易協定；但這名高層官員說，拜登政府還沒在這方面做出決定。

但也有人擔心「川規拜隨」恐適得其反。布魯金斯學會（Brookings Institution）中國問題專家杜大偉（David Dollar）就說：「孤立中國的企圖在世界大多數國家那裡行不通。」他認為全球許多經濟體與中國經濟融合甚深。

「在我看來，這是一種作繭自縛的策略。他們應該更傾向於合作。」

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